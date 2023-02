Sanremo 2023 si prepara alla sua prima Serata con la conferenza stampa del debutto, che seguiremo in diretta dalle 12.00 di questo martedì 7 febbraio: dopo aver rotto il ghiaccio con la conferenza della vigilia – di cui potete rileggere i punti salienti nel nostro liveblogging e che potete rivedere integralmente su RaiPlay -, il Festival entra nel vivo con l’incontro stampa che segna ufficialmente l’inizio dell’evento tv per eccellenza.

Fatto il giro di tavolo per dare le coordinate di questo 73esimo Festival della Canzone italiana – col direttore dell’Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta che definisce questo Sanremo 2023 il Festival della Consapevolezza e col direttore artistico Amadeus che sposta l’attenzione sui grandi nomi in gara e sui superospiti over 70 – da omaggiare prima che sia tardi – e internazionali (inclusi i romanissimi Maneskin) – è tempo di dare spazio ai co-conduttori e agli ospiti. Se Gianni Morandi si è già presentato alla stampa nella conferenza di lunedì 6, questo è il giorno di Chiara Ferragni, al suo debutto al Festival e conduttrice con Amadeus e Morandi nella prima e nell’ultima serata. Vedremo se darà qualche indicazione sui contenuti della sua partecipazione e se saranno confermati i rumors sugli argomenti del suo monologo, incentrato sull’essere donna, imprenditrice, madre (e ‘domatrice’ della gogna dei social, aggiungeremmo noi).

È anche la serata del ritorno di Mahmood e Blanco all’Ariston dopo la vittoria dello scorso anno con Brividi e l’esperienza all’Eurovision Song Contest in casa e dei Pooh, con un momento che sarà commovente ed emozionante, come rivelato dal direttore artistico che speriamo dia qualche altra informazione sui contenuti di questa reunion, immaginiamo nel ricordo di Stefano D’Orazio. Altro momento musicale atteso, l’omaggio di Morandi a Lucio Battisti a 25 anni dalla morte. Sul fronte ospiti non musicali presente Elena Sofia Ricci per presentare la nuova fiction di Rai 1, Fiori sopra l’inferno.

Attesi, dunque, in conferenza stampa il direttore artistico Amadeus, la co-conduttrice Chiara Ferragni, (probabilmente) Gianni Morandi, il Direttore Intrattenimento di Prime Time Stefano Coletta, la vice Federica Lentini, il responsabile della IPSOS per gli aspetti legati alle giurie e alla giuria demoscopica, e ci aspettiamo anche la direttrice di RaiPlay Elena Capparelli.