Sanremo 2023 inizia ufficialmente con la prima conferenza stampa, quella della vigilia. Dopo tanti annunci per canzoni in gara, duetti, cover, ospiti nazionali e internazionali è il momento di raccontare il Festival direttamente alla stampa, chiamata a fare – a questo punto – qualche domanda. Due le conferenze stampa importanti di questo lunedì 6 febbraio che seguiremo live: la prima – alle 11.00 – ha per protagonista Rai Pubblicità, che dovrebbe fare il punto sugli incassi (difficilmente sui costi) di questa edizione, sull’impegno profuso nelle iniziative collaterali, sugli sponsor e via di questo passo. Alle 11.30, invece. il via alla ‘canonica’ conferenza stampa di Rai 1, quella dell’azienda e del direttore artistico. Le seguiremo una dietro l’altra, in un unico ‘racconto’ di questo primo giorno di Festival: ci aspettiamo che il direttore Artistico Amadeus annunci la divisione dei Big nelle due giornate, specificando i 14 che si esibiranno nella prima serata e i 14 che invece saranno protagonisti della seconda. Ma procediamo con ordine.

Conferenza stampa Rai Pubblicità – ore 11

Nella Sala De Santis del Casinò di Sanremo si svolge la conferenza di Rai Pubblicità moderata dal Vicedirettore Comunicazione Rai/Press & Media Office Fabrizio Casinelli e animada da:

Gian Paolo Tagliavia – Amministratore Delegato Rai Pubblicità

Stefano Goberti – Amministratore Delegato Plenitude (Eni)

Mario Zanetti – Direttore Generale Costa Crociere

Massimo Nalli – Presidente e Amministratore Delegato Suzuki Italia

Roberto Cerioli – Direttore Generale poltronesofà

Stefano Coletta – Direttore Intrattenimento Prime Time

Amadeus – Direttore Artistico Festival Sanremo

Sanremo 2023 – Conferenza stampa Rai – ore 11.30

A seguire tocca alla Rai, tout simplement, presentare alla stampa la 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Presenti sicuramente Stefano Coletta e Amadeus, con – immaginiamo – Gianni Morandi. La primadonna del debutto, Chiara Ferragni, invece, dovrebbe essere presente domani, 7 febbraio, a poche ore dal debutto di Sanremo 2023. Ma vediamo: con Amadeus non si sa mai.