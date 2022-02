Alla quinta conferenza stampa del Festival di Sanremo 2022, l’annuncio di Amadeus a sorpresa: “Mi sono assentato un momento perché vi devo annunciare che poco fa mi ha chiamato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella“. L’applauso dei giornalisti in sala stampa sottolinea uno dei momenti più solenni di questa 72ma edizione.

La chiacchierata tra Amadeus e Mattarella arriva in seguito all’omaggio per il Presidente rieletto pochi giorni fa avvenuto all’inizio della terza serata raccontato dal nostro Fabio Morasca.

Il conduttore e direttore artistico ha espresso piena “gratitudine e affetto” per il Capo dello Stato

Vorrei, a nome di tutti quelli che lavorano al Festival, rivolgermi in modo irrituale a lei, signor Presidente, per augurarle buon lavoro e per esprimere la gratitudine e l’affetto che proviamo nei suoi confronti. Per tutti noi, lei è un punto di riferimento e lo è stato anche oggi, nel suo discorso al Parlamento, quando ha ricordato l’importanza della cultura, della bellezza, delle arti, del teatro, del cinema e della musica. Noi la ringraziamo anche per queste parole e vorremmo rivolgerle un piccolo omaggio, nel modo che conosciamo meglio.

Amadeus ha raccontato un piccolo retroscena legato alla chiamata:

Se non avessi visto lo 06 e non avessi sentito la persona che mi ha chiamato dicendo che mi avrebbe passato il Presidente Mattarella non ci avrei creduto. Telefonata bellissima. Si è complimentato, ha seguito il Festival ieri sera. Ci ha ringraziato per l’omaggio, lo ha commosso. Io gli ho risposto che è la sua telefonata a commuovere, il nostro è stato un omaggio semplice com’è nel nostro stile, ma fatto con il cuore.

Mattarella ha ricordato anche la serata alla bussoladomani del 1978, luogo e anno in cui Mina diede l’addio ufficiale alle scene menzionato come allaccio all’omaggio musicale “Grande, grande, grande” per il Presidente:

Lui ha assistito che poi purtroppo non si è più verificata e lui, da fan di Mina, ha apprezzato tantissimo.

Un emozionato Amadeus infine ha concluso: “Questo gesto mi ha veramente commosso, grande Presidente“. Un altro tassello di questa (fino ad ora) fortunata edizione è stato aggiunto.