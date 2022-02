La terza serata del Festival di Sanremo 2022 si è aperta con un omaggio al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rieletto Capo dello Stato lo scorso 29 gennaio.

Nel giorno dell’insediamento, che dà il via al suo secondo mandato, e del giuramento al Quirinale, Amadeus ha augurato buon lavoro al “nuovo” presidente, citando anche il passaggio del suo discorso dedicato all’importanza della cultura:

Oggi, come tutti sapete, è un bel giorno per il nostro paese, per la Repubblica Italiana. Il presidente Sergio Mattarella ha prestato giuramento ed è tornato al Quirinale. Vorrei, a nome di tutti quelli che lavorano al Festival, rivolgermi in modo irrituale a lei, signor Presidente, per augurarle buon lavoro e per esprimere la gratitudine e l’affetto che proviamo nei suoi confronti. Per tutti noi, lei è un punto di riferimento e lo è stato anche oggi, nel suo discorso al Parlamento, quando ha ricordato l’importanza della cultura, della bellezza, delle arti, del teatro, del cinema e della musica. Noi la ringraziamo anche per queste parole e vorremmo rivolgerle un piccolo omaggio, nel modo che conosciamo meglio.