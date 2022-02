Sergio Mattarella torna al Quirinale. O meglio ci rimane, visto che dopo sei giorni di nomi, trattative, veti e proclami e dopo 8 votazioni l’unica cosa che i leader di partito sono riusciti a partorire è una richiesta formale al presidente uscente perché restasse al suo posto. Nove anni dopo il Napolitano Bis. Ed è proprio col pensiero all’elezione del 2013 che aspettiamo la diretta del giuramento del Presidente uscente e rientrante (come ribattezzato da Enrico Mentana nella sua Maratona), con un orecchio teso al suo discorso. Nove anni fa Napolitano strigliò per bene il Parlamento, evidenziandone immaturità e personalismi; nove anni dopo Mattarella, col suo stile asciutto e puntuto, ha già lanciato le prime scudisciate ai leader politici nel brevissimo messaggio che ha accompagnato la comunicazione ufficiale della rielezione (e che potete vedere su YT):

“I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla Presidenza della Repubblica nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando – sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale – richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati – e, naturalmente, devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti – con l’impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini”.

Siamo quindi al momento ufficiale che sancisce l’inizio del secondo mandato di Sergio Mattarella; un mandato che il Presidente non intende ‘a tempo’ (come invece fu il Napolitano Bis), ma che vuole onorare fino in fondo, da uomo delle Istituzioni. Vero.

Il giuramento del ‘nuovo’ Presidente della Repubblica è fissato per giovedì 3 febbraio alle 15.30: si terrà, come vuole la tradizione, nell’Aula di Montecitorio di fronte al Parlamento riunito in seduta comune, a norma dell’articolo 91 della Costituzione. Le norme anti-Covid, però, vietano il riempimento dell’Aula: ci sarà dunque un cerimoniale particolare.

Subito dopo, a bordo della Flaminia presidenziale, il Presidente eletto depositerà una corona sulla tomba del Milite Ignoto prima di far rientro al Quirinale, dove si terrà la Cermonia di insediamento, prevista intorno alle 17.00 nel Salone dei Corazzieri.

Come seguire il giuramento di Sergio Mattarella 2022 in diretta tv

Il Giuramento alla Camera alle 15.30 sarà coperto in diretta senza dubbio dalle all news, oltre che da Rai 1 con uno speciale Tg1 e da La7 con uno Speciale TgLa7 condotto dal direttore Enrico Mentana. È possibile seguirla anche in live streaming su RaiPlay, sul sito di La7 e sul sito ufficiale della Camera dei Deputati.

La copertura proseguirà anche per la cerimonia di deposizione della corona al Milite Ignoto, per poi seguire anche la Cerimonia di Insediamento al Quirinale: anche questa parte si potrà seguire in diretta su Rai 1 con uno Speciale Tg1 e su La7 con la MaratonaMentana, oltre che sulle all news. Live streaming disponibile su RaiPlay, sul sito di La7 e sul sito ufficiale del Quirinale.