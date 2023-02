Paola Egonu co-conduttrice di Sanremo 2023

Paola Egonu è una delle quattro co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio su Rai 1. La sua presenza è stata ufficializzata dal direttore artistico e conduttore Amadeus al Tg1 del 15 gennaio scorso. La vedremo durante la terza serata di giovedì 9 febbraio, dunque in occasione del secondo ascolto di tutte e 28 le canzoni sul palco dell’Ariston e in cui saranno ospitati i Maneskin e Peppino di Capri.

Nel ruolo di co-conduttrici ci saranno anche l’imprenditrice ed influencer Chiara Ferragni, l’attrice Chiara Francini e la giornalista Francesca Fagnani.

Sanremo 2023, chi è Paola Egonu?

Nata il 18 dicembre 1998 a Cittadella. Gioca nella nazionale italiana di pallavolo ed è opposto nella squadra del VakıfBank. Egonu è stata premiata come “Miglior Giocatrice” della Serie A1 femminile italiana e della Coppa Italia nel 2018 e 2019 e ha vinto diverse medaglie con la sua squadra e la nazionale italiana di volley, tra cui un argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

E’ molto seguita sui social, su Instagram conta quasi 410.000 followers, dove condivide i successi della sua carriera. E’ riservata sul lato sentimentale, ma si scopre che è fidanzata, il suo compagno è il pallavolista polacco Michal Filip, hanno quattro anni di differenza con la sua fidanzata che è nata nel 1998. A proposito dell’amore, Paola lo vive liberamente e senza schemi. In passato ha dichiarato al Corriere della sera di essersi innamorata di una collega, questo sta a significare che potrebbe innamorarsi di un ragazzo ma anche di un’altra donna poiché per lei è importante la persona, non il suo genere.

Le esperienze televisive di Paola Egonu

Nell’ottobre 2021 la stella del volley è stata co-conduttrice per una sera nella trasmissione di Italia 1 Le iene, quando ha affiancato Nicola Savino. In quella stessa puntata del 26 ottobre, Paola Egonu intervenne con un monologo sulla pressione mediatica che vive quotidianamente: “La pressione può schiacciarti, ovviamente questo fa parte del gioco: trasformare la difesa in attacco, questo mi piace. Quello che non mi piace sono le etichette che la gente mi appiccica addosso. Chi preferisce giudicarmi per chi amo, per il colore della mia pelle, per il mio passaporto. Se proprio volete giudicarmi, fatelo con l’unica etichetta che mi appartiene: libera“.

Nel febbraio del 2022 è stata giudice speciale a una puntata di Italia’s Got Talent.

Cosa farà a Sanremo Paola Egonu?

La co-conduttrice di Sanremo 2023 ha dichiarato all’ANSA “Non vedo l’ora di salire sul palco: sono super emozionata, perché sono certa che questa esperienza mi darà tanto, mi farà crescere” sperando di far spiccare i suoi lati “Voglio far vedere una Paola empatica, sorridente, gioiosa” “Vorrei che venisse fuori una piccola parte di me, quella più emotiva, più nascosta: ecco, questo vorrei portare sul palco”

In più ha aggiunto di aver esultato quando Amadeus l’ha chiamata per affiancarlo alla conduzione per una sera. “E’ stato molto gentile, premuroso. A casa sono tutti molto contenti, specie mia madre che è quasi incredula. Io, che mi nutro di musica in qualsiasi momento della giornata, anche quando dormo, sono felice di poter essere lì, a confrontarmi con gli autori, ad ascoltare gli artisti, a vedere cosa riescono a trasmettere con le loro performance”.

Chi vestirà Paola Egonu a Sanremo 2023?

Paola è volto testimonial per la linea sportiva di Emporio Armani EA7. Gli abiti scelti per la sua presenza di giovedì 9 febbraio non a caso saranno firmati proprio da Emporio Armani. Anche le scarpe saranno dello stesso brand e all’ANSA ha rivelato che i suoi look saranno soprattutto “semplici, delicati ed eleganti” ma senza escludere qualche sorpresa. Incognita tacchi “Non so se li metterò“. Il make-up sarà curato dal team di Giorgio Armani beauty, mentre i gioielli saranno di Pomellato.