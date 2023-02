Sanremo 2023, la terza serata del 9 febbraio in diretta

Dopo la seconda serata di Sanremo 2023 andata in scena ieri sera, oggi ci si appresta a scrivere il terzo capitolo di questo Festival. In attesa di ricevere dalla conferenza stampa odierna ulteriori informazioni su questa sera, ecco quanto finora noto circa la terza serata del Festival.

Sanremo 2023, terza serata: anticipazioni

Per la terza serata del 73° Festival di Sanremo è atteso il ritorno dei Maneskin sul palco dell’Ariston, dopo che già lo scorso anno erano tornati nella cittadina ligure per confermare la tradizione dell’esibizione della canzone vincitrice della precedente edizione per inaugurare il nuovo Festival. Questa volta la band sarà, invece, in promozione con il proprio nuovo album e porterà con sé sul palco Tom Morello, con il quale duettano nella canzone Gossip. Peppino Di Capri sarà ospite per ricevere un meritato premio alla carriera, mentre Gianni Morandi duetterà con Sangiovanni con Fatti (ri)mandare dalla mamma a prendere il latte.

Sanremo 2023, terza serata: i cantanti che si esibiscono stasera

Nella serata di oggi è prevista l’esibizione di tutti i ventotto artisti con le rispettive canzoni. L’ordine di uscita dovrebbe essere comunicato nella conferenza stampa di questa mattina.

Sanremo 2023, terza serata: dove vederla in tv e in streaming

Il Festival di Sanremo 2023 è visibile in diretta tv su Rai 1 in HD e anche in 4K per le tv abilitate. Come lo scorso anno, il segnale di Rai 1 non è geolocalizzato dalle 20.00 alle 3 di notte per permettere anche ai telespettatori all’estero di seguire le serate, dal Tg1 al Viva Rai2…Viva Sanremo! di Fiorello, senza problemi di diritti. Oltre al segnale di Rai 1 è disponibile, dunque, anche il live streaming di RaiPlay, che dà la possibilità di vedere il Festival anche on demand, con le clip delle esibizioni dei cantanti in gara e degli ospiti, e in LIS. TvBlog seguirà con l’immancabile liveblogging tutta la serata.