A dicembre, quando neppure i giornalisti di settore avevano ascoltato i brani in gara, il favorito per la vittoria di Sanremo 2023 era Marco Mengoni. Oggi, giovedì 9 febbraio, dopo che tutti i 28 artisti si sono esibiti sul palco del teatro Ariston, il favorito per la vittoria di Sanremo 2023 è… Marco Mengoni.

Dunque, tutto già scritto? Forse sì. Va detto, però, che qualcosa è cambiato. Per esempio, le possibilità di trionfo finale per Ultimo sembrano essere in calo, almeno a giudicare dalla classifica generale dopo le prime due serate (durante le quali ha votato solo la sala stampa) e dalle quotazioni Sisal. Il cantautore romano, infatti, è scivolato a quota 12 (era a 2.75) insieme con Lazza, Tananai, Elodie e Mr Rain. Ancora più clamoroso il declassamento di Giorgia, data vincente da Sisal addirittura a 16 (a dicembre era a 5).

Da stasera, come noto, entrano in gioco le altre due componenti del meccanismo della gara sanremese, ossia televoto e giuria demoscopica. E le cose potrebbero variare, magari in maniera vistosa.

Ma, intanto, quali sono le previsioni di vittoria per Sanremo 2023? In sintesi: per la serata cover appare favorita Giorgia, che duetterà con Elisa sulle note di Di sole d’azzurro e Luce (Tramonti a Nord est). Per il premio della critica sembra molto probabile – se la gioca con Gianluca Grignani – la vittoria di Colapesce Dimartino con Splash. Un brano destinato a crescere e che infatti viene momentaneamente premiato dalle quotazioni Sisal (come Madame, sono dati a 9.00).

Tuttavia, ad oggi la strada spianata sembra avere un unico nominativo: Marco Mengoni, per Sisal vincitore quasi sicuro (quotato 1.55).

Infine, a giocarsi l’ultimo posto in classifica (che tradizionalmente può considerarsi ‘fortunato’) ci sono Olly, Sethu e Anna Oxa.