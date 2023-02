Nuova giornata di conferenze stampa per il Festival di Sanremo 2023. E’ il giorno in cui si tirano le somme di una prima serata divisa a metà fra istituzione, musica, festa e anche colpi di scena. Dovrebbe essere anche l’occasione per commentare i primi dati d’ascolto che potrebbero dare un primo importante sentiment sull’interesse del pubblico nell’arco di tutta la serata sia in tv che sul web, alla ricerca dell’attimo più guardato fino all’episodio più twittato sui social.

L’apertura sul saluto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella unito al ritorno di Roberto Benigni in occasione dei 75 anni della Costituzione ben applaudito dal pubblico in sala. Il caos provocato dai problemi tecnici durante l’esibizione singola di Blanco per il suo brano L’isola delle rose. Il monologo di Chiara Ferragni sta facendo discutere così come i suoi outfit, i momenti di spettacolo offerti dagli ospiti di ieri sera: i Pooh, Piero Pelù, Elena Sofia Ricci per il lancio della nuova fiction di Rai 1, Salmo dalla nave Costa Smeralda con tanto di tuffo nella piscina della nave e i primi 14 brani in gara ascoltati sul palco dell’Ariston.

Cosa resterà di ciò che abbiamo visto nelle cinque ore di diretta? Le parole di Chiara Ferragni avranno impattato raggiungendo l’obiettivo oppure i calci di Blanco alle rose della scenografia hanno scosso talmente tanto il pubblico da offuscare la parte più bella della prima serata? Questo ed altro sarà discusso nella terza conferenza stampa di questa settimana

Spazio alla presentazione della seconda serata che vuol dire anche il benvenuto alla seconda presenza femminile di questa edizione, la giornalista e conduttrice del programma di Rai 2 Belve, Francesca Fagnani, protagonista stasera. Ricordiamo – come abbiamo già fatto nel nostro articolo dedicato alla scaletta sera per sera – che nella seconda serata saranno ospiti il trio formato Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi (quest’ultimo gioca in casa). Il ritorno degli ospiti internazionali, i Black Eyed Peas, del comico ex iena Angelo Duro e un’altra autopromozione Rai con l’arrivo di Francesco Arca per l’appuntamento con la fiction Resta con me. Altre sorprese in arrivo?

Noi di TvBlog siamo pronti a raccontarvele e, come sempre, seguiremo la diretta.