Amadeus aveva avvertito i telespettatori di Rai1 prima dell’intervento di Angelo Duro e forse quel disclaimer anti-polemiche pronunciato non era così sbagliato nell’essere formulato. “Vi faccio un invito, non sto scherzando, sono serissimo” ha esordito, infatti, di rientro da un blocco pubblicitario Amadeus, che ha spiegato: “Vi invito seriamente a cambiare canale adesso. Non è un invito per tutti, è un invito rivolto ai moralisti, agli animi più sensibili, a quelli che si indignano perché sto per chiamare sul palco un comico, ma è un comico particolare”.

Così dunque ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston Angelo Duro, che ha portato al Festival, nel corso della seconda serata, un intervento che parte da spunti autobiografici per arrivare a parlare di argomenti più trasversali e che esulano dal solo comico, che si è messo anche fisicamente a servizio del proprio numero, arrivando a spogliarsi – non integralmente – per dimostrare di non aver alcun tatuaggio sul proprio corpo.

Quello di Angelo Duro alla fine è stato un intervento sui rapporti di coppia, dove talvolta all’onestà e alla sincerità, anche scomoda, di confessarsi delle problematiche, si preferisce la bugia, che porta nella maggior parte dei casi alla rottura di quei rapporti. Un intervento che probabilmente potrebbe destare nelle prossime ore diverse polemiche circa le espressioni e i contenuti utilizzati da Duro, che anche nell’uscita di scena ha scelto di rivolgersi in maniera inconsueta al pubblico con un dito medio alzato in entrambe le mani.

Gianni Morandi, che ha assistito all’intervento del comico direttamente dalla prima fila, dove si era seduto prendendo il posto di Josè, il figlio di Amadeus, risalendo sul palco al fianco del direttore artistico, ha ironizzato proprio sull’intervento di Duro, come poi fatto anche in collegamento con Rosario Fiorello all’interno di Viva Rai2…Viva Sanremo!.

Ironia a parte, ci sarà qualcuno che non ha gradito l’intervento di Angelo Duro e che ci terrà ad esprimerlo nei prossimi giorni?