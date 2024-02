Terza Serata di Sanremo 2024 e quarta conferenza stampa in diretta dal Roof del Teatro Ariston per Rai e direzione artistica oggi, giovedì 8 febbraio, che seguiamo come sempre live dalle 12:00.

Al bancone dei relatori, oltre a Marcello Ciannamea e Federica Lentini – rispettivamente Direttore e ViceDirettore dell’Intrattenimento Prime Time – sono attesi il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il direttore artistico Amadeus e la co-conduttrice Teresa Mannino. Inevitabile il commento degli ascolti della Seconda Serata, per quanto Amadeus sia già più che soddisfatto di questo quinto e ultimo (salvo sorprese dell’ultimo minuto) e le domande sugli ospiti di serata. Previsto Edoardo Leo e atteso Gianni Morandi, terzo ‘ospite a sorpresa’ dai passati Festival di Ama. Ospite internazionale Russell Crowe e la sua band, mentre Eros Ramazzotti festeggia i 40 anni di Terra Promessa.

Conferenza Stampa Sanremo 2024 di oggi, giovedì 8 febbraio: cosa aspettarci

Oltre al commento sugli ascolti, sulla performance di Giorgia di ieri, sulle esibizioni dei cantanti in gara, sulla Top Five espressa dalle Radio e dal Televoto, in Sala Stampa si prevedono domande sul siparietto di John Travolta di ieri sera e, ancora, sul tormentone ‘Trattori’, mentre ci si aspetta una nuova richiesta canora di Enrico Lucci per Amadeus, dopo Bella Ciao e La Locomotiva.

Amadeus, inoltre, sorteggerà con l’aiuto dei giornalisti gli artisti in gara che presenteranno i 15 cantanti che si esibiranno stasera: sarà anche comunicato l’ordine di uscita dei 15 cantanti in gara, anche stasera votati dalla Giuria delle Radio e dal Televoto.

In gara questa sera, per in ordine alfabetico: