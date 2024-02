Vediamo la classifica di Sanremo 2024, serata per serata. Per insindacabile decisione di Amadeus ci dovremo accontentare dei classificati in Top Five

Il percorso verso la proclamazione del vincitore di Sanremo 2024 inizia questa sera con la prima delle cinque serate ‘monstre’ al via alle 20:40 e il cui termine non è previsto prima delle 2 di notte, ad andar bene.

Nel corso delle cinque Serate il pubblico avrà modo di seguire l’andamento delle votazioni delle giurie – solo Stampa la prima sera, Giuria Radio (novità) e Televoto (novità) nella seconda e nella terza, congiunte, ovvero Stampa, Radio e Televoto, nella quarta per le Cover, fino al ‘doppio turno’ della finale, che inverte quanto finora successo, ovvero con il Televoto unica giuria nella prima parte della serata e le tre giurie nuovamente impegnate nel voto del podio a 5 da cui uscirà il vincitore.

Per vedere nel dettaglio come funzionano le giurie di Sanremo 2024 vi rimandiamo al nostro articolo sulla scaletta di Sanremo 2024 serata per serata.

Per volere del direttore artistico, però, saranno comunicate solo le prime cinque posizioni e non l’intera classifica dei 30 artisti nel corso della varie serate. Una scelta formalizzata dal Direttore Artistico con un’apposita variazione al regolamento dello scorso 29 gennaio. La classifica a 30 la vedremo solo intorno all’una di Sabato 1o (vabbé, ormai Domenica 11) per capire il podio a 5 che si giocherà la vittoria finale: questa classifica a 30 sarà determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute nella Serata Finale col solo Televoto e quelle ottenute nelle Serate precedenti.

Tutti i voti e le classifiche di Sanremo 2024 saranno poi pubblicate domenica: in quell’occasione vedremo come ha votato ciascuna giuria in ciascuna serata e come si è arrivati prima al podio a 5 e poi al vincitore. Nel frattempo monteranno le polemiche, per la gioia di chi le ama.

Classifica Sanremo 2024, Prima Serata – Martedì 6 febbraio

Dunque prepariamoci alla prima Top Five di Sanremo 2024: l’avremo alla fine della Prima Serata, intorno alle 2 di martedì 6 febbraio, quando si saranno esibiti tutti e 30 gli artisti in gara e la Sala Stampa Tv e Web avrà espresso i propri voti.