Fiorello co-conduttore di Sanremo è una novità: in conferenza stampa ci ha tenuto a sottolineare come questa sia la prima volta che farà annunci istituzionali, del tipo “Di Pace, Panzeri, Conte… La Pioggia! Dirige l’orchestra…”.

“Sembra facile ma non lo è […] devo ancora capire come fare, perché in genere io sono uno agitato, ma questa sera non voglio strafare”

ha detto in conferenza, sembrando davvero emozionato, forse più per la presenza delle sue due figlie in platea (“è la prima volta”) che per il ruolo di co-conduttore e non di spalla dell’amico Amadeus, con il quale ha condiviso finora 38 dei suoi 64 anni.

“Lo dico: senza Fiorello io non avrei mai potuto fare i Festival che ho fatto”

ha detto Amadeus in conferenza stampa: un riconoscimento sempre arrivato per il ‘sodale’ col quale ha condiviso anche Sanremo 2021, il più difficile, ma anche quello – a detta del Direttore Artistico – che gli ha dato modo di concretizzare la svolta verso la musica e il pubblico più giovane che fa esultare Rai 1 per l’85% di share sulla fascia 15-24 anni e che fa storcere il naso a molti per l’espressione del loro voto in classifica (ma su quello torneremo con i dati completi).

Fiorello porta via Amadeus dall’Ariston: è l’ultimo Festival (forse)

Intanto stasera pare sia davvero l’ultimo Sanremo per Amadeus e Fiorello: gli Amarello salutano e vanno via.

“Avevo detto che quest’anno sarei salito sul palco dell’Ariston per portarmi via Amadeus dopo la proclamazione. Perché dopo 5 anni è ora di chiudere”

ha dichiarato Fiorello sia nella prima conferenza stampa che in quella pre-finale, come in una sorta di monito verso l’amico Amadeus che in fondo non sembra molto convinto, o quanto meno pronto a ripensarci. Lo spiega bene Fiorello:

“L’ha capito anche lui che è ora di chiudere questo ciclo. Non è stato facile convincerlo, eh. Ma la vera svolta sarà ad agosto. Io temo Agosto! Perché è ad agosto che in genere lui chiama e mi fa “Ciuriii” e io già capisco che vuole fare. Vi sapremo dire di più ad agosto…”

I vertici Rai gongolano.

Fiorello a Sanremo, 5 edizioni in 5 foto

Cinque Festival per Fiorello in cinque vesti diverse, anche se sempre con la voglia di fare ‘casino’, di divertirsi prima di tutto, di rompere le liturgie (e a volte non solo quelle). E allora vediamo di recuperare alcuni dei momenti più ‘iconici’ di questi 5 anni di Fiorello a Sanremo, nel bene e nel male.

Fiorello a Sanremo 2020: la telefonata di Maria De Filippi

Era il primo Festival di Amadeus, che riceveva l’incarico da Baglioni (bis). Accanto a lui l’amico Fiorello come ‘scheggia impazzita’. Dopo una promessa fatta la prima sera e gli ascolti record della puntata, Fiorello si presenta sul palco dell’Ariston vestito da De Filippi ricevendo una telefonata in diretta dalla stessa Maria: un incrocio tra ‘divinità’ ben riuscito (che potete rivedere sul canale YT Rai). Quello, però, fu anche l’anno della polemica con Tiziano Ferro, per una ‘battuta di troppo’ del cantante di Latina che non piacque allo showman. E del Coniglio Mascherato.

Fiorello a Sanremo 2021: l’omaggio a Jo Squillo e Sabrina Sanremo

L’edizione 2021 è stata quella del Covid: slittata a marzo, senza pubblico in platea, con i giornalisti contingentati, un protocollo di sicurezza sanitaria da brivido e la dfficoltà di portare leggerezza in un momento difficile. Alla vigilia Amadeus lo aveva definito (incautamente, per speranza) un Festival della rinascita, ma questo non sarebbe avvenuto prima dell’anno successivo. Fiorello e Amadeus si ingegnarono per fare spettacolo praticamente da soli: determinante fu l’aiuto di Achille Lauro, i cui quadri furono lo spunto per le ‘parodie’ di Fiorello, e dell’Orchestra Rai che dovette anche compensare l’assenza del pubblico.

Tra i tanti momenti ‘en travestì’ ci fu anche un omaggio sulle note di “Siamo Donne”, poco prima di un monologo di Barbara Palombelli sull’essere donne, che non piacque molto a Jo Squillo, interprete di quel brano con Sabrina Salerno. Ma il duetto di Rosario Salerno e Amedeo Squillo che ballano e cantano “Siamo Donne” resta un momento iconico di quel Festival.

Fiorello a Sanremo 2022, la ‘terza dose’

Per il terzo Festival di Amadeus, Fiorello fece solo una comparsata nella Prima Serata: andò a benedire l’amico e a prendersi l’applauso dell’Ariston mancato l’anno prima.

“Sono la vostra terza dose!”

esclamò abbracciando virtualmente il pubblico, tornato in platea contingentato, testato e mascherato.

Fiorello a Sanremo 2023, ‘la notte più lunga’ di Viva Rai 2!

Per il quarto Festival di Amadeus, Fiorello e la Rai pensano a una versione notturna del ‘mattin show’ iniziato a dicembre su Rai 2. Viva Rai 2! era appena iniziato e si era quindi pensato di farne una sorta di DopoFestival in diretta da Via Asiago. Quel che Fiorello non aveva calcolato, però, era la durata delle serate di Amadeus, che lasciava la linea non prima dell’1:30/2:30 di notte (una sua caratteristica). Come ha raccontato lo stesso Fiore in conferenza, dopo le prime due sere aveva deciso di lasciar perdere e di non farlo più: dovetterlo convincere e non fu facile. Alla fine ha portato a termine la missione, regalandoci dei meme sempre validi.

Fiorello al Festival 2024…

Fiorello è stato presente a Sanremo 2024 in diversi ruoli: principalmente come conduttore di Viva Rai 2! Viva Sanremo!, quest’anno direttamente dall’ingresso dell’Ariston per evitare il ‘fuso’ con Roma. Con Fiorello a Sanremo l’effetto battitore libero si è moltiplicato: autore, disturbatore, ospite, co-conduttore. Tra le tante cose fatte, però, non tutte riescono col ‘buco’, diciamo così. E quindi qyesta quinta volta a Sanremo sarà ricordata anche, magari non soprattutto, per il Ballo del Qua Qua con John Travolta. Aveva detto alla vigilia che avrebbe potuto segnale la fine delle loro carriere: non sarà così, ma gli strascichi si sentiranno ancora per un po’….