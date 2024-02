La seconda conferenza stampa di Sanremo 2024 in diretta: l’ordine di esibizione dei 30 cantanti in gara

Seconda conferenza stampa per Amadeus, che stasera salirà per la quinta volta consecutiva in diretta tv sul palco dell’Ariston per dare inizio al Festival della Canzone Italiana e noi la seguiremo live a partire dalle 12. Sanremo 2024 è iniziato ufficialmente ieri con la prima conferenza in diretta e con le prove aperte alla stampa, cui hanno partecipato molti – se non tutti – i giornalisti accreditati in Riviera. E sui social sono piovuti commenti e ipotesi sulla Top Five finale da cui verrà fuori il vincitore di Sanremo 2024.

Dal Direttore Artistico ci si aspetta oggi l’ordine d’esibizione dei 30 cantanti in gara: vedremo chi avrà l’onere e l’onore (ma con una diretta di 5 ore e più anche il piacere, diciamo) di inaugurare la gara che, lo ricordiamo, avrà inizio alle 20:40 e si protrarrà fino alle 2:00 di notte, sempre che non ci siano fuori programma.

A proposito di fuori programma, uno degli argomenti della conferenza stampa saranno, di certo, i trattori: già ieri, alla vigilia, si era fatto cenno al possibile arrivo a Sanremo della protesta degli agricoltori e degli allevatori contro le regole dell’UE, con Fiorello che aveva già invitato i manifestanti al Festival per approfittare della ribalta unica e con Amadeus che aveva smentito di aver avuto già dei contatti ma che si dichiarava pronto ad accogliere una rappresentanza all’Ariston. Nel pomeriggio di ieri, poi, uno dei leader della protesta aveva dichiarato di aver preso contatti con gli organizzatori del Festival, salvo poi essere smentito dalla Rai. L’argomento, dunque, terrà sicuramente banco in conferenza.

Cosa succederà nella prima serata di Sanremo 2024?

Debutto questa sera per Marco Mengoni co-conduttore di Sanremo: è il primo della cinquina di partner che Amadeus ha scelto perché lo accompagnassero nelle cinque serate del Festival. Con Amadeus e Mengoni sono attesi al bancone dei relatori Marcello Ciannamea(culpa, come lo chiama Fiorello) e Federica Lentini, rispettivamente Direttore e ViceDirettore dell’Intrattenimento Prime Time. Vedremo se faranno una capatina anche la presidente Marinella Soldi, l’AD Roberto Sergio e il DG Giampaolo Rossi o se si paleseranno per la finale: Sergio ha fatto recapitare ieri un messaggio letto in conferenza stampa, mentre Rossi ha rilasciato una nota stampa nella quale ha evidenziato lo sforzo produttivo della Rai.

Siamo pronti a seguire live la conferenza dalle 12:00 su TvBlog.