Il pomeriggio del fine settimana di Canale 5 non sarebbe tale senza Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin che anche nella stagione 2023-2024 torna a tenere compagnia con la formula del doppio appuntamento e con numerosi ospiti. Siamo giunti alla 28esima edizione del programma, che nel corso degli anni ha subìto varie trasformazioni: nato nel 1996 come programma quotidiano condotto da Cristina Parodi, dal 2006 è diventato appuntamento del weekend, dedicandosi nel corso delle edizioni sempre meno alla cronaca nera ed all’attualità e concentrandosi sui protagonisti della cronaca rosa come attori ed attrici, cantanti e partecipanti ai reality show Mediaset. Una formula che ha decretato una nuova rinascita di Verissimo e che oggi lo vede, appunto, come punto di riferimento per il day-time prefestivo e festivo della rete ammiraglia Mediaset. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Verissimo, anticipazioni e ospiti oggi

Puntate 9 e 10 settembre 2023

Nella puntata del sabato in esclusiva Gianmarco Tamberi, fresco di medaglia d’oro nel salto in alto agli ultimi Mondiali di Budapest; la giornalista Myrta Merlino e Rosa Diletta Rossi. Inoltre, in studio Grecia Colmenares, regina delle telenovelas degli anni Ottanta e Novanta e la figlia dell’indimenticabile Siniša Mihajlović, Virginia.

Nella puntata di domenica, invece, ospiti Massimo Ranieri, Alfonso Signorini, Cesara Buonamici ed Alex Schwazer. E ancora, in studio Sonia Bruganelli e Raimondo Todaro.

Quando va in onda Verissimo 2023-24?

La 28esima edizione di Verissimo conferma i giorni ed orari dell’edizione precedente. Il programma va quindi in onda a partire da sabato 9 settembre 2023 alle 16:30; stesso orario per la puntata della domenica.

Verissimo, il programma

Questo apprezzato e longevo rotocalco televisivo di Canale 5 si dedica principalmente a interviste e approfondimenti riguardanti la vita e le vicende personali di personaggi noti nel mondo dello spettacolo, della televisione, dello sport e della cultura. Il programma è noto per la sua capacità di offrire un’intima e approfondita panoramica sulla vita delle celebrità, esplorando le loro esperienze, passioni e aspirazioni.

In ogni puntata, l’ospite principale viene accolto calorosamente dalla conduttrice, la quale pone domande incisive e toccanti per far emergere i dettagli più interessanti della loro storia di vita e carriera. Il programma offre anche uno sguardo approfondito alle notizie più recenti e ai gossip dell’ambiente dello spettacolo. L’obiettivo del programma è di offrire ai telespettatori un’esperienza coinvolgente e informativa, permettendo loro di conoscere meglio le personalità dietro le celebrità e di scoprire retroscena inediti del mondo dello spettacolo.

Chi conduce Verissimo?

Alla guida del programma più che confermata Silvia Toffanin, padrona di casa del salotto di Canale 5 dal 2006, ovvero da quando il format fu cambiato per andare in onda al sabato pomeriggio.

In realtà Toffanin faceva già parte del cast del programma, per cui si occupava di una rubrica di moda. 43 anni, la sua carriera è iniziata come modella, per poi approdare in tv a Passaparola (di cui era una delle “letterine”). Dal 2002 al 2009 ha condotto Nonsolomoda, mentre dal 2004 è iscritta all’Ordine dei giornalisti professionisti. Dal 2002 è inoltre sentimentalmente legata a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, da cui ha avuto due figli.

Chi veste la Toffanin a Verissimo 2023?

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, la conduttrice dovrebbe affidarsi anche quest’anno ad Alberta Ferretti ed Mvp.

Come si fa a partecipare al pubblico di Verissimo?

Il programma si affida alla società Parterre per trovare i partecipanti al proprio pubblico. Se volete assistere alle registrazioni della trasmissioni, basta inviare una mail a verissimo@parterre.tv.

Verissimo è in diretta?

No, il programma è registrato nel corso della settimana precedente alla messa in onda dallo Studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, lo stesso da cui va in onda Quarto Grado.

Come vedere la puntata di Verissimo?

Oltre alla messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Verissimo in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma, da cui è possibile rivedere tutte le puntate.

Verissimo su Instagram e Facebook

Il programma è molto attivo sui social network, anche durante la settimana, riportando varie notizie di cronaca rosa. A questo link la pagina ufficiale di Facebook, a questo link l’account ufficiale di Instagram.