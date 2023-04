Lo abbiamo visto nel cast di Ballando con le stelle e, più recentemente, ospite de Il Cantante Mascherato (e chissà che non si celi proprio lui sotto la maschera di Squalo o di Cavaliere Veneziano). Ora, per Gabriel Garko, è il momento di tornare al suo primo amore, ovvero un set. Garko sarà infatti protagonista di Se potessi dirti addio, nuova produzione in cantiere per Canale 5.

A sei anni dalla sua ultima apparizione in una serie tv (aveva interpretato un cameo ne Il Bello delle Donne… Alcuni anni dopo), l’attore torinese sarà nuovamente uno dei volti della fiction Mediaset. Nel mezzo, numerose cose sono cambiate, tra vita privata, coming out e pausa dalla scene.

In Se potessi dirti addio, prodotto da Jeki Production (L’amore strappato) per Mediaset e con la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Garko interpreta Marcello, un uomo affascinante che ha perso la memoria. Proverà a recuperarla con l’aiuto della bella neuropsichiatra Elena (Anna Safroncik) a sua volta alla ricerca del responsabile della morte del marito. I due lotteranno insieme per portare alla luce la drammatica verità, legata a un imprevedibile e comune passato.

Come detto, oltre a Garko sul set c’è anche Anna Safroncik, altro volto di punta della fiction Mediaset negli anni scorsi: protagonista de Le tre rose di Eva, anche per lei è un ritorno a tutti gli effetti alla serialità della tv commerciale.

Le riprese sono cominciate in questi giorni: è dunque auspicabile che la messa in onda di Se potessi dirti addio su Canale 5 e Mediaset Infinity possa avvenire nella prossima stagione televisiva, se non in autunno in inverno o primavera. Sicuramente un gradito ritorno per due volti a cui la fiction di Canale 5 si è affidata molto negli anni passati e che ora propongono al pubblico un racconto che sembra fare del giallo la propria colonna portante.