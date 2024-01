I Fantastici 5, la conferenza stampa della serie con Raoul Bova in liveblogging

Il 2024 della fiction di Canale 5 si apre con I Fantastici 5 con Raoul Bova assoluto protagonista accanto a un cast di giovani attori. Venerdì 12 gennaio viene presentata a Roma con una conferenza stampa presso la Casa del Cinema di villa Borghese, questa nuova serie prodotta da Lux Vide (garanzia di successi da Doc – Nelle tue mani a Don Matteo) per Canale 5, nata da un’idea di Luca Bernabei (di Lux Vide) e Massimo Gramellini, sviluppata poi da Andrea Nobile.

I Fantastici 5 è composta da 8 episodi suddivisi in 4 serate e debutta su Canale 5 con un doppio appuntamento martedì 16 e mercoledì 17 gennaio. Al centro c’è una storia di riscatto personale e professionale di Riccardo (interpretato da Raoul Bova) che ha dedicato la sua vita all’atletica e all’allenamento trascurando il resto. A 45 anni allena atleti under 12 in un campo di provincia a Roma, finché non arriva una telefonata che gli cambierà la vita. Prende le due figlie adolescenti, due estranee rimpiombate nella sua vita dopo la morte dell’ex moglie, e si trasferiscono ad Ancona dove allenerà un gruppo di atleti paralimpici in vista degli Europei.

Inizialmente il rapporto con i ragazzi non sarà facilissimo, Riccardo dovrà anche fare i conti con l’attenzione mediatica molto alta verso queste giovani stelle, ma pian piano riuscirà a far breccia nei loro cuori e a scoprire qualcosa di più delle loro vite. Riuscirà a farlo anche con le sue figlie?

Per presentare la serie I Fantastici 5 in conferenza stampa a Roma sono intervenuti Raoul Bova e il cast principale, Luca Bernabei (Produttore e amministratore delegato Lux Vide), Matilde Bernabei (Co-fondatrice e presidente onorario Lux Vide), Giancarlo Scheri (Direttore Canale 5), Daniele Cesarano (Direttore Fiction Mediaset), Luca Pancalli (Presidente Comitato Italiano Paralimpico) e Monica Contraffatto (Bronzo nei 100 mt alle Paralimpiadi del 2021 e ai mondiali del 2023).

Fanno parte del cast della serie oltre a Raoul Bova anche Gaia Messerklinger che è Alessandra la fisioterapista; Gianluca Gobbi è Freddie medico del centro sportivo NovaLux; Francesca Cavallin è Sofia Calabresi dirigente NovaLux; i ragazzi Vittorio Magazzù che interpreta Christian, Enea Barozzi è Elia, Fiorenza D’Antonio è Marzia, Chiara Bordi è Laura.