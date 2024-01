È morta Sandra Milo: una vita sulla scena, da Fellini alla tv

È morta questa mattina, lunedì 29 gennaio, l’attrice Sandra Milo: aveva 90 anni e il prossimo marzo avrebbe spento 91 candeline. Lo ha reso noto la famiglia specificando che l’attrice si è spenta nella sua abitazione, tra l’affetto dei suoi cari come aveva richiesto. Una vita in scena, dalla notorietà cinematografica grazie ai film con Federico Fellini alla popolarità televisiva con cult come Piccoli Fans.

Tra i suoi premi, il David di Donatello alla carriera ricevuto nel 2021, e due Nastri d’Argento, nel 1964 e nel 1966). Nelle ultime stagioni era tornata alla tv con un format fresco e ‘avventuroso’, Quelle brave ragazze.

+++ In aggiornamento +++