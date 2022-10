Come già annunciato negli upfront, Sky prepara la seconda edizione di Quelle Brave Ragazze, format on-the-road con tre protagoniste assolute dello showbiz italiano in grado di far impallidire fior fiori di giovanissimi talenti e influencers nostrani e d’oltreconfine. Dopo aver assistito alle gesta di Orietta Berti, Sandra Milo e Mara Maionchi, ora tocca a un altro trio, che mantiene due delle sue colonne: confermate, infatti, Sandra Milo e Mara Maionchi e al posto dell’ormai ‘commentatrice dei vipponi’ arriva Marisa Laurito. Un trio di alta classe, poco da dire.

Ma vediamo cosa sappiamo al momento di questa nuova edizione.

Quelle brave ragazze 2023, cast

Come detto, al posto di Orietta Berti in questa seconda edizione arriva Marisa Laurito, fresca del successo della serie Mina Settembre su Rai 1. Classe 1951, Marisa Laurito non ha certo bisogno di presentazioni: cresciuta alla scuola di Eduardo De Filippo, ‘musa’ di Arbore e della sua irriverente tv, con tanti film e soprattutto teatro all’attivo – e ora è anche direttore artistico del teatro Trianon Viviani di Napoli – la Laurito promette scintille.

Si unisce a due fuoriclasse che abbiamo già conosciuto nella scorsa edizione, ovvero la sorprendente Sandra Milo (ricordiamolo, classe 1933) e la spumeggiante Mara Maionchi (classe 1941).

Quelle brave ragazze 2, destinazione

Come vuole il format, la destinazione è segreta. Le ‘brave ragazze’ la scoprono solo all’aeroporto, il che implica una complicata preparazione dei bagagli. Lo scorso anno le tre ‘brave ragazze’ si ritrovarono in Spagna, dove si ritrovarono a svolgere delle piccole missioni utili a far conoscere loro il paese, con annesse abitudini e caratteristiche, ma soprattutto utili a creare racconto e dinamiche.

Quelle brave ragazze 2, quando va in onda

Non è ancora chiaro quando andrà in onda la seconda stagione: la prima ha debuttato nel maggio 2022, per cui ci aspettiamo anche la seconda in primavera. Ricordiamo che si tratta di una produzione Blu Yazmine, la cui CEO è Ilaria Dallatana.

Quelle brave ragazze 2023, streaming

Il programma andrà in onda su Sky Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.