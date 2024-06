Quattro Matrimoni torna su Sky e in streaming solo su NOW con la sua settima edizione e con Costantino della Gherardesca saldamente alla conduzione. Vediamo cosa attenderci da questa edizione.

Quando va in onda Quattro Matrimoni 2024?

La settima edizione va in onda dal 2 giugno ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno.

Come seguire in streaming Quattro Matrimoni 2024?

Il programma va streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Quattro Matrimoni 2024, le puntate

Sono 8 le puntate di questo nuovo ciclo. Ciascuna ruota intorno a un tema specifico.

Prima puntata 2 giugno

Tema della prima puntata l’Abito a sirena, scelto dalle spose per il loro giorno più bello: in gara ci sono Isabella, 48 anni di Roma, Jessica, 35 anni di San Benedetto del Tronto, Roberta, 37 anni di Napoli, Serena, 33 anni di La Spezia.

Come funziona Quattro Matrimoni?

Il format, prodotto da Banijay Italia, non è cambiato nel tempo, a parte l’aggiunta di un elemento comune per le protagoniste. In ogni puntata, quattro spose si sfidano dandosi voti da 0 a 10 su abito, cibo, location ed evento generale. Dopo aver partecipato ai quattro matrimoni, le spose si ritrovano al cospetto di Costantino per la resa dei conti: lì devono comunicare, e giustificare, i voti dati. Proprio dai voti assegnati deriva una classifica che potrà essere stravolta dal bonus di Costantino, che premierà solo una sposa con 10 punti, capaci di ‘ribaltare’ il risultato. In palio una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta MSC Crociere.

Quattro Matrimoni 2024, conduttore

La parte migliore del programma restano i commenti al vetriolo di Costantino della Gherardesca: il suo sarcasmo è l’arma vincente di un format che si ripete piuttosto identico a se stesso e ha una griglia di racconto piuttosto blindata. L’acidità delle spose non rende neanche particolarmente divertente l’analisi delle cerimonie, degli invitati, del banchetto, delle location: da casa si ‘affievolisce’ il divertimento. Per fortuna c’è Costantino…