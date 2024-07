Focus ascolti, MasterChef su Sky Uno, tredicesima stagione

Dodici serate e 24 puntate in onda dal 14 dicembre al 29 febbraio 2024. Stiamo parlando di MasterChef Italia il talent show culinario giunto alla sua tredicesima edizione trasmesso in prima visione tv da Sky Uno. Ed è proprio sulla stagione numero 13 di questo programma nella sua trasmissione su Sky Uno che oggi ha puntato la sua ineffabile lente d’ingrandimento la nostra rubrica di Focus ascolti.

MasterChef Italia e la media stagionale

Il programma prodotto da Endemol Shine Italy e governato dagli chef Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli ha ottenuto una media delle sue 24 puntate diffuse in prima tv nel giovedì’ sera di Sky 1 del 4,29% di share pari a 833.699 telespettatori. Copertura netta di 1.261.287 telespettatori con ben il 66% di permanenza. La puntata più vista è stata naturalmente la finale stagionale con il 6,2% di share e oltre un milione e centomila telespettatori.

L’età del pubblico di MasterChef su Sky Uno

L’età media dei telespettatori che hanno seguito l’ultima edizione di MasterChef Italia è stata di 45 anni. Ma ora addentriamoci meglio nei target del programma, partendo proprio dall’età del suo pubblico. Le fasce con lo share più alto sono quelle dei più giovani. Segnatamente registriamo una media del 9,2% di share fra i 15 ed i 24 anni e dell’8,3% nella fascia 25-34 anni. Abbiamo poi il 6% fra i 35 ed i 54 anni, fino a scendere all’1,37% di share fra gli over 65.

Il livello d’istruzione e le classi socio economiche

Per quel che riguarda il livello d’istruzione abbiamo l’8,5% fra i laureati ed il 6% nella media superiore. Lo share scende con i livelli d’istruzione più bassi e nel dettaglio abbiamo l’1% dell’istruzione elementare ed il 2,5% della media inferiore. Passando invece alle classi socio economiche abbiamo anche qui percentuali di share più alte fra le classi più pregiate. Segnatamente registriamo il 9% della classe alta, il 7,5% della medio alta, fino a scendere al 3,% della classe media, l’1% nella medio bassa e solo lo 0,3% di share nella classe bassa. Naturalmente ricordiamo che stiamo facendo l’analisi degli ascolti della trasmissione di MasterChef Italia sulla pay tv.

I dati regionali

Chiudiamo ora come sempre con i dati regionali. La regione in cui MasterChef Italia su Sky 1 ottiene lo share più alto risulta essere la Sardegna con il 7,3%. Segue l’Emilia Romagna con il 7% e la Lombardia con il 6,6% di share. La regione invece in cui MasterChef Italia su Sky 1 ottiene lo share più basso risulta essere la Valle D’Aosta con l’1,2%, seguita dalla Campania con l’1,5% e dalla Sicilia con l’1,7% di share.