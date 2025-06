MasterChef Italia 14 è terminato ieri con la vittoria di Anna e un ‘secondo posto’ ex-aequo per Jack e Simone, arrivati alla finalissima con lei. Il suo libro di ricette è già pronto per la pubblicazione, anzi c’è già la data di uscita: 11 marzo 2025. In un’edizione il cui claim è stato “Tutto può succedere” ha vinto una delle favorite fin dal primo minuto, se non proprio La favorita, con Jack che ha insidiato di puntata in puntata il suo primato per stile, creatività ed eleganza. E se c’è un aggettivo che a nostro avviso ben descrive questa edizione è proprio ‘elegante’.

Oggi c’è il consueto incontro con i finalisti: incontriamo, dunque, Mary, che si è classificata al quarto posto al termine di un percorso che le ha svelato nuove cose di se stessa (“Hai cambiato carattere” le ha detto alla fine Cannavacciuolo), Simone, che alla vittoria ha creduto fino alla fine, e Jack che subito dopo la fine della messa in onda della finale ha confidato ai social di aver avuto qualche problema a metabolizzare il risultato. E soprattutto che comunque sia è solo l’inizio.

@jackcanevali questo percorso lo dedico a voi da casa. grazie per essermi stati vicino dal giorno zero! 🤍 ♬ suono originale – Jack Masterchef 14

Abbiamo seguiti live questa conferenza stampa conclusiva di MasterChef Italia 14. E l’appuntamento è già per dicembre 2025 (a meno di ulteriori sorprese).