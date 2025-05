Questa sera, giovedì 20 febbraio 2025, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, andranno in onda la 21esima e la 22esima puntata di MasterChef Italia 14, il cooking show con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nel ruolo di giudici.

MasterChef Italia 14, 21esima e 22esima puntata 20 febbraio 2025: anticipazioni

Stasera scopriremo i cuochi amatoriali che ritroveremo, la prossima settimana, nelle ultime due puntate di quest’edizione di MasterChef Italia.

La serata si aprirà con una Mystery Box a tema “matrimonio”, con la “coppia di fatto” della scorsa edizione: Eleonora Riso, vincitrice della tredicesima edizione, e Niccolò Califano, quinto classificato. La serata proseguirà con l’Invention Test, dedicato alla cucina scandinava: l’ospite sarà la chef Amanda Eriksson (una stella Michelin al ristorante Wood Restaurant a Cervinia, in Valle d’Aosta) che, nei suoi piatti, unisce la sua tradizione svedese a quella tipicamente valdostana, fortemente territoriale, sia nel gusto che nelle tecniche di lavorazione, conservazione e fermentazione. Successivamente, si apriranno le porte della cucina del tre stelle Michelin Quattro Passi, ristorante sulla baia di Nerano, in Campania, dello Chef Patron Antonio Mellino: qui i protagonisti della gara saranno impegnati nella loro prima vera cucinata in fornelli stellati, per quella che è la Prova in Esterna più attesa e ambita. Infine, ci sarà il Pressure Test che definirà la formazione che si presenterà ai nastri di partenza della serata finale.

MasterChef Italia 14, concorrenti: chi sono?

Gli aspiranti chef attualmente presenti nella Masterclass sono Anna Zhang, 32 anni, consulente di moda di Milano, Franco Della Bella, 43 anni, direttore marketing di Milano, Jack Canevali, 26 anni, content creator di Cesano Boscone (MI), Mary Cuzzupè, 30 anni, manager delle risorse umane di Villongo (BG), e Simone Grazioso, 35 anni, imprenditore edile di La Morra (CN).

MasterChef 14, 21esima e 22esima puntata 20 febbraio 2025: dove vederlo in tv e in streaming

Le due puntate di stasera di MasterChef Italia 14 andranno in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

Noi di TvBlog seguiremo le puntate in tempo reale con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.