Anna ‘Yi Lan’ Zhang vince MasterChef Italia 14. Al termine di una finalissima a tre piuttosto equilibrata – sia pur con un Jack che ha sfoderato liste di ingredienti che ancora stanno elencando in quel di Mecenate -, è la 32enne di origini cinesi a conquistare il titolo di 14esimo MasterChef italiano al cospetto dei genitori e del fratello.

Una finale elegante, all’insegna del tifo e non del veleno, come tutta l’edizione (sebbene qualche concorrente abbia spiccato per una certa ‘sicumera’). Elegante come la cucina di Anna che però nella Mystery Box con Colagreco non aveva dato il meglio. Ma il suo menu degustazione ha conquistato i giudici, nonostante un babà non proprio babà per Cannavacciuolo. Ma tecnica e creatività hanno convinto a fronte di qualche rischio di troppo preso da Jack (il jalapeno nel dolce ha penalizzato) e la cautela di Simone, rimasto nelle sue Langhe.

Anna ha vinto 100.000 euro in gettoni d’oro, un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e la pubblicazione del suo primo libro di ricette dal titolo “Pentole e zodiaco”, in uscita l’11 marzo (Baldini+Castoldi). Aveva un po’ ‘immaginato’ la sua vittoria: Anna cucina da sempre e ha imparato dalla madre tutto quello che c’è da sapere sulla cucina orientale, mentre quella europea invece l’ha studiata.I suoi genitori sono emigrati dalla Cina per avere un’altra figlia perché lì vigeva la “legge del figlio unico”: la famiglia si trasferisce in Veneto, ma dopo le superiori torna a Milano per iniziare un percorso nella comunicazione della moda. Qui inizia a lavorare come come sales manager in boutique di lusso ma si rende conto di non essere del tutto appagata perché, raccontava, «il mondo della moda non parlava la mia stessa lingua dell’amore»: così, durante il lockdown, legge libri di autori cinesi che la ricollegano con le sue radici, quindi prende coraggio e si licenzia.

MasterChef Italia 14, la finalissima: il menù di Anna

“L’Eden di YilAnna” è stato il suo menu nella finalissima: è stato composto da “Albero della vita e il suo elisir” (un antipasto di chips di riso verdi con capasanta marinata, mela verde e daikon, aioli alla menta, zenzero e finger lime, servito con un elisir di kombucha e agrumi), da “Il sorriso di mia madre” (raviolo ripieno di garusoli, fungo ostrica e guanciale, tobiko e dashi di zafferano), da “Il potere del tempo” (pancia di maiale stufata e laccata con spezie orientali, insalata croccante di cetrioli, susine gialle e peperoncino, ricci di mare) e dal dessert “Uguale babà no?” (babà al rum e osmanto, mousse di mozzarella e cocco, olio al tagetes).

Lo ha descritto così:

“Un menù che è inevitabilmente legato al mio progetto di vita: un’oasi in cui ritrovare il benessere attraverso il cibo. Piatto dopo piatto se ne scoprono le fondamenta, ovvero gli elementi che hanno plasmato l’Anna che c’è oggi. Ho trovato nella cucina il mio modo di comunicare ciò che realmente sono perché per tutti sono sempre stata troppo cinese per essere italiana e troppo italiana per essere cinese. Oggi voglio esprimere l’unione e l’integrazione dei miei sapori, figli di un incontro necessario tra culture diverse e che insieme ambiscono a ricreare un equilibrio perfetto, una sorta di paradiso terrestre: L’Eden di YilAnna”.

Integrazione è stata la parola d’ordine di questa edizione, come del resto sempre in cucina, linguaggio senza territorio, codice di comunicazione oltre ogni differenza. Anna ha fatto pace con la sua dicotomia proprio in questa esperienza, che è stata per diversi concorrenti un modo per affrontare i propri ‘demoni’ e le proprie fragilità: la sfida a MasterChef è con se stessi, non più con gli altri ed è una scelta narrativa molto più accattivante delle liti costruite, delle gelosie accentuate, dei veleni con i giudici.

Questa quattordicesima edizione è stata forse sotto tono sul fronte dei piatti incredibili – anche se Anna e Jack hanno tenuto alta la bandiera della bellezza e della creatività in tutti questi mesi – e ha visto forse qualche ‘miracolato’ di troppo, ma non tutte le annate sono uguali. La costante sono i giudici e l’equilibrio è perfetto: insieme sono la vera arma segreta della versione italiana del format.

PS. Ma c’è qualche spin-off che bolle in pentola? Che ne sarà degli chef teenagers? Intanto avanti i prossimi: i casting sono aperti…

MasterChef Italia 14 termina oggi, giovedì 27 febbraio 2025, su Sky Uno, con la Finale in onda a partire dalle ore 21:15. Sono rimasti in 4 a contendersi la vittoria finale e uno di loro dovrà lasciare la gara prima di poter proporre ai giudici il proprio menù, prova finale del cooking talent.

In finale sono arrivati Anna – Yi Lan – Zhang, 32 anni, consulente di moda, Jacopo ‘Jack’ Canevali, 26 anni, content creator e social media manager, Mary Cuzzupè, 30 anni e manager nelle risorse umane (entrata con una ‘sicumera’ olimpionica, ma ora in preda all’emotività) e Simone Grazioso, 35enne, imprenditore nel settore dell’edilizia (che sente la vittoria in tasca). Almeno uno di loro sarà eliminato nella prima delle due puntate di MasterChef Italia 14, in onda questa sera, ovvero la 23esima. La 24esima, invece, vedrà la consueta preparazione del menù e la proclamazione del vincitore della 14esima edizione del cooking show prodotto da Endemol Shine Italy con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli giudici. Seguiamo anche questo doppio appuntamento passo per passo col nostro liveblogging.

Si comincia con un superospite, lo chef 3 stelle Michelin Mauro Colagreco, direttamente dal suo “Mirazur” a Mentone in Francia: sarà lui a tenere le redini della Mystery Box e dell’Invention Test più decisivi della stagione, dedicati ai suoi affascinanti ma complicatissimi universi gastronomici.

Chi supererà la prova avrà la casacca da chef con il proprio nome cucito sopra e presenterà ai giudici il proprio menù degustazione – in quattro portate – capace di descrivere al meglio la propria personalità e i propri obiettivi. La sfida più bella, appassionante ed emozionante, che porterà al momento più atteso dell’anno, la proclamazione del vincitore.

