Riapre la cucina più temuta e seguita dello Stivale: Masterchef Italia 13 è l’edizione 2023-2024 del poopoarissimo cooking show targato di Sky, che lo manda in onda dall’ormai lontano 2011 (la prima edizione andò in onda su Cielo, dalla seconda in poi si è spostato su SkyUno e successivamente su Tv8 in replica). Format nato nel Regno Unito nel 1990 (e riproposto con una nuova veste nel 2005), Masterchef ha conquistato il mondo, ottenendo numerosissime versioni. Quella italiana non poteva mancare: Masterchef Italia è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di cucina che sognano, un giorno, di indossare quel grembiule, tanto da toccare in questa edizione l’episodio numero 300. Com’è la nuova stagione? Continuate a leggere per scoprirlo!

MasterChef Italia 13, quando inizia?

Si conferma la tradizione per cui MasterChef Italia debutta poco prima di Natale, subito dopo X Factor: la nuova edizione, quindi, va in onda da giovedì 14 dicembre 2023, alle 21:15, su SkyUno e in streaming su NOW.

MasterChef Italia 13, i giudici

Confermati i giudici già visti in passato, che devono valutare le prove dei concorrenti ci sono Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri per la quinta stagione di seguito. I tre, però, sono affiancati da ospiti differenti in ogni puntata, e dalla nuova figura del “giudice ombra”.

MasterChef Italia 13, concorrenti

Per scoprire i concorrenti di questa edizione, bisogna attendere la messa in onda dei primi due episodi, il 14 dicembre quando, alla fine dei Live Cooking, i tre giudici formano la Masterclass di quest’anno.

MasterChef Italia 13, le prove

Confermatissime anche le prove che il pubblico già conosce ed a cui sono sottoposti i venti spiranti Masterchef di questa edizione: la Mistery Box, gli Skill Test, il Pressure Test e le prove in esterna, che permettono a giudici e concorrenti di far conoscere ai telespettatori suggestivi luoghi del nostro Paese.

MasterChef Italia 13, lo Stress Test

Novità di questa edizione è lo Stress Test, in scena durante le selezioni dei Live Cooking, ovvero quando si deve ancora formare la Masterclass, ma anche nel corso degli altri episodi. In questo caso, devono affrontare anche una prova a tempo senza possibilità di appello.

Da qualche parte in studio, nascosto dalla vista dei concorrenti, c’è anche un “giudice ombra”, una persona misteriosa con il compito, in un secondo momento, di aiutare Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli nella selezione. Una persona la cui identità rimane segreta per un po’: durante le cucinate delle prove rimane sempre in silenzio ma può osservare da vicino, senza essere visto, l’operato dei cuochi e sondare le loro lacune. Il suo parere potrebbe essere preziosissimo per Bruno, Antonino e Giorgio quando devono dare il proprio indiscutibile responso.

MasterChef Italia 13, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di questa edizione sono 24, ciascuna della durata di circa un’ora. SkyUno le manda in onda due per volta, per un totale di dodici prime serate ed altrettante settimane. La finale va in onda il 29 febbraio. A fine gennaio un episodio speciale celebra il traguardo delle 300 puntate del programma.

MasterChef Italia 13, gli ospiti

Numerosi gli ospiti di questa edizione. Da segnalare il ritorno di due ospiti che a MasterChef Italia sono di casa: Joe Bastianich, in giuria per otto edizioni, e il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani, Iginio Massari e la figlia Debora. E poi, tra gli altri, Alex Atala, fucina di creatività in arrivo da San Paolo del Brasile; Chiara Pavan, al timone del Venissa di Mazzorbo Venezia, sostenitrice di una nuova idea di cucina chiamata “ambientale”; Riccardo Gaspari, originario di Cortina d’Ampezzo, allievo di Massimo Bottura, al suo SanBrite prende forma l’”agricucina”; Assaf Granit, chef da una stella Michelin originario di Gerusalemme; Mory Sacko, astro nascente della cucina francese che ha già conquistato una stella Michelin col suo ristorante MoSuke ed Andreas Caminada, vero genio della cucina mondiale, che con il suo ristorante Schloss Schauenstein è riuscito a influenzare un’intera generazione di giovani chef.

MasterChef Italia 13, le prove esterne

Tra le località e i contesti che, quest’anno, hanno fatto da scenario alle preparazioni dei concorrenti, ci sono Messina, con le sue piazze e il suo Stretto; la caserma dei Vigili del Fuoco di Capannelle (Roma) per un tributo alla cucina romana; un esclusivo torneo di padel pieno di sportivi famosi e non; la Val di Chiana (tra i comuni di Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana e Marciano, tutti in provincia di Arezzo), alla scoperta della cucina alla brace ma in versione gourmet ed il Museo del Cinema di Torino, proprio all’interno della Mole Antonelliana.

MasterChef Italia 13, il promo

MasterChef Italia 13, il vincitore

Per scoprire il vincitore o vincitrice di questa edizione di MasterChef Italia bisogna aspettare la finale, in onda su SkyUno e in streaming su NOW il 29 febbraio. A lui o lei vanno 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

MasterChef Magazine

Dal 22 dicembre, ogni giorno alle 19:35 su SkyUno, torna MasterChef Magazine, in cui chef e aspiranti chef parlano di food e realizzano ricette dal tema ogni volta diverso. Un appuntamento quotidiano per gli amanti della cucina: in ogni episodio i cuochi amatoriali in gara in questa edizione di MasterChef Italia si alternano a grandi chef ospiti e a Bruno Barbieri, il decano dei giudici del programma, per raccontare attraverso una serie di rubriche a tema la propria idea di cucina e realizzare i loro piatti.

MasterChef Italia 13, merchandising

Da inizio dicembre nei principali negozi flagship Sky di tutta Italia sono in vendita alcuni dei prodotti che hanno contribuito a rendere un cult lo show, a partire da quello forse più identificativo e di culto per gli appassionati, il grembiule ufficiale, disponibile nelle varie declinazioni: bianco, il più desiderato tra i concorrenti che partecipano ai Live Cooking; rosso, come quelli usati nelle sfide in esterna; e nero, per affrontare purtroppo il temutissimo Pressure Test col rischio eliminazione; tutte le versioni sono disponibili anche da personalizzare col proprio nome. Ci sono anche cappello da Chef, guantone per il forno, tovaglietta e tovaglioli, tutti brandizzati MasterChef. Alla pagina Trova Sky è disponibile l’elenco completo degli store coinvolti in questa iniziativa.

MasterChef Italia 13, il format

MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam, distribuzione di Banijay Group. L’edizione italiana è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, scritto da Luca Busso, con Laura Cristaldi, Laura Mariani, Davide D’Addato, Emanuele Morelli, Annalisa Failla, Costanza Danelon, Gabriele Lampugnani, Claudia Colombo, e con Silvia Bizzotto, Francesca Valenti, Francesca Mazzantini, Paola La Rosa e Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli, scenografie Francesco Mari, regia Umberto Spinazzola.

Dove vedere MasterChef Italia 13?

Oltre che durante la messa in onda su SkyUno, è possibile vedere Masterchef Italia 13 in streaming su Sky Go per gli abbonati alla tv, oppure su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

MasterChef Italia 13 su Tv8

Come sempre, dopo la messa in onda su Sky, Masterchef Italia 13 passerà in chiaro su Tv8. Bisognerà però aspettare che l’edizione finisca sulla pay tv. Il passaggio su Tv8, quindi, avverrà nel 2024 o nel 2025.