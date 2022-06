MasterChef Italia 2022 segna la stagione 12 per il cooking talent di Sky Uno. Fin dal suo esordio italiano, avvenuto nel 2011, Masterchef si è affermato come un punto di riferimento per il genere, grazie a un’attenzione costante al contenuto e alle innovazioni, come ci ha spiegato Stefania Rosatto, curatore del programma per Endemol Shine Italy alla fine della scorsa edizione. E vediamo cosa bolle in pentola per la prossima.

MasterChef Italia 2022, quando inizia

La tradizione vuole che MasterChef Italia debutti poco prima di Natale: la 12esima stagione potrebbe quindi arrivare su Sky Uno a partire dal 15 dicembre (al più tardi il 22 dicembre) 2022. Quest’anno, dunque, le fasi della selezione non dovrebbero coincidere con vigilie o giorni di festa.

MasterChef Italia 12, le news

Come anticipa BlogTvItaliana, in questi giorni ci si sta preparando a una delle prime prove in Esterna della 12esima stagione. La prima tappa per i concorrenti della MasterClass – che quindi a questo punto è stata già selezionata – è Terni o meglio la Cascata delle Marmore. Il set per la realizzazione della sfida tra Brigata Rossa e Brigata Blu dovrebbe essere allestito a Piazzale Byron, con vista sulla cascata.

MasterChef Italia 2022, giudici

Confermata la ‘trinità’ di giudici che ha rinfrescato il format: a valutare le prove dei concorrenti ci sono Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri per la quarta stagione di seguito.

MCI 12 Streaming

Il programma sarà visibile ogni giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW.