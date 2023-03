Edoardo Franco vince MasterChef Italia 12

Il vincitore di MasterChef Italia 12 è Edoardo Franco, da Varese – e dal mondo – con furore. Ha la meglio su Hue e Bubu.

Edoardo Franco vince MasterChef Italia 12. Il 26enne di Varese, che ha girato il mondo e ha conquistato per la sua capacità di guardare fuori dagli schemi, ha conquistato i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, oltre ad aver convinto anche l’ospite della finalissima, la chef tristellata Clare Smyth, che lo ha spedito direttamente in finalissima dopo la Mystery Box che ha aperto la puntata.

Alla fine di un assaggio combattuto, i giudici hanno premiato Edoardo, entrato a MasterChef come disoccupato, che ha vissuto in Germania fino a qualche mese prima di entrare nella MasterClass: lì lavorava come rider per un servizio di delivery prima di decidere, a causa anche di svariate disavventure sul lavoro, di licenziarsi per dedicarsi alla sua reale passione. Una decisione che ha rivendicato anche prima di iniziare la sfida finale, rivolgendosi idealmente al se stesso di qualche tempo fa, che si vedeva perso. Sin dai primi episodi di questa stagione, Edoardo è apparso esuberante ed espansivo, brillante e mai banale, nascondendo dietro un look eccentrico un carattere dolce e una vera profonda passione per la cucina, oltre che un profondo rispetto e amore per la sua famiglia, che si son visti chiaramente anche in finale. Il ringraziamento, commosso – anzi singhiozzante – alla famiglia che ha sempre creduto in lui (e a nonna Antonietta, presente anche alla finale) ha segnato la fine del suo menu, ben prima del verdetto. Prima di entrare a MasterChef Italia si definiva «fan dei casi umani», perché ama chiacchierare con gli sconosciuti. Ed è una delle sue più grandi ricchezze.

Con la vittoria, Edoardo si aggiudica 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi, l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy creato in collaborazione con Destination Gusto.

Immagini concesse da Sky – MasterChef Italia, show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, è sempre disponibile on demand