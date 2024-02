Questa sera, giovedì 29 febbraio 2024, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, andrà in onda la finale della tredicesima stagione di MasterChef Italia, il cooking show che vede la partecipazione di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nel ruolo di giudici.

MasterChef Italia 13, finale del 29 febbraio 2024: anticipazioni

Questa sera scopriremo il vincitore della tredicesima edizione di MasterChef Italia.

L’ospite della penultima puntata di questa stagione sarà lo chef Andreas Caminada, il re della cucina elvetica (3 stelle Michelin e 19 punti Gault Millau): il suo ristorante, lo Schloss Schauenstein, che si trova nel piccolo comune di Fürstenau, in Svizzera, è stabilmente nella classifica dei World’s 50 Best Restaurants.

Lo chef svizzero sarà protagonista di una Mystery Box “amarcord” e di un Invention Test ad alta difficoltà tecnica, che condurranno alla finalissima.

Nell’ultima puntata, i finalisti, indossando la casacca da chef, proporranno ai tre giudici il loro menu degustazione. Successivamente, verrà proclamato il vincitore di quest’edizione che vincerà il titolo di tredicesimo MasterChef italiano, 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio libro di ricette con la casa editrice Baldini+Castoldi e l’accesso ad un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

MasterChef Italia 13, concorrenti: chi sono?

I cuochi amatoriali che sono riusciti ad arrivare alla finale di MasterChef Italia 13 sono Antonio, geometra palermitano di 28 anni trasferitosi a Monaco di Baviera, Eleonora, cameriera di 27 anni di Livorno, che vive e lavora a Firenze, Michela, 45 anni di Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano), personal trainer, e Sara, 24enne impiegata di Montalto Pavese (Pavia).

MasterChef Italia 13, finale del 29 febbraio 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Le due puntate di stasera di MasterChef Italia 13 andranno in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1. Le due puntate verranno anche replicate, sempre su Sky Uno, dalla mezzanotte.

TvBlog seguirà le due puntate in tempo reale con il consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.