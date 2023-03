Il vincitore di MasterChef Italia 12, Edoardo Franco, ha finalmente l’occasione di raccontare alla stampa la sua esperienza nella dodicesima edizione del cooking talent di Sky Uno conclusosi ieri, giovedì 2 marzo, con una finalissima per nulla scontata tra tre talenti di sicuro futuro.

Edoardo Franco, per tutti Edo, 26enne di Varese ma cittadino del mondo, ha saputo conquistare non solo il palato dei giudici di MasterChef Italia 12 – Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli – con i suoi piatti lungo tutto il percorso del programma, anche se con un andamento talvolta altalenante, ma anche il cuore dei telespettatori con la sua storia, il suo look, la sua esuberanza e la sua onestà.

“Cosa cazz0 ho fatto!” ha urlato dopo aver realizzato di essere il 12° MasterChef Italiano, al termine di un percorso impegnativo non solo da un punto di vista tecnico ma anche emotivo.

“Consegnavo pizze, mi sono licenziato, sono venuto qui, mi sono lasciato, ero disoccupato e ho vinto!”

ha aggiunto quasi incredulo snocciolando gli eventi dell’ultimo anno, o anche di meno. La decisione di lasciare la Germania e un posto da rider per seguire la sua passione, l’idea di iscriversi a MasterChef per cercare di dare un nuovo corso alla sua vita, ma nel frattempo non ha mai perso quella genuinità nello sguardo, quella pulizia di sentimenti e di passione che è stata riconosciuta anche dagli chef ospiti. Il piacere del cibo come molla per il successo e per il rispetto, che è una delle parole che più gli si attagliano. E averlo visto singhiozzare alla fine della prova decisiva consegnando un dolce ‘fallito’, non aderente al suo progetto ma che ha comunque conquistato i giudici per la sua imprevedibilità, è stato ancora una volta rivelatore del suo carattere: non ha mollato per non deludere i genitori e la nonna che lo hanno sempre sostenuto. Ed è arrivato a conquistare il titolo, il premio in denaro, i corsi di perfezionamento e la possibilità di un nuovo inizio.

Ne parliamo con lui in questa conferenza stampa che segna finalmente l’inizio della sua ‘nuova vita’, ora che può finalmente gridare al mondo la sua gioia. E in previsione c’è anche un taglio di capelli in Piazza Duomo, per rispettare una scommessa fatta con Chef Barbieri. Se ne parla tra poco, ma l’appuntamento è per sabato 4 marzo e chef Barbieri ha promesso un taglio alla mohicana…