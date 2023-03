MasterChef Italia 12 decide il suo vincitore questa sera, giovedì 2 marzo 2023, alle 21.15 va in onda su SkyUno con l’attesa doppia puntata finale. I quattro finalisti si giocano l’accesso alla Finalissima nella quale potranno elaborare e presentare il proprio menù ai gudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Uno di loro dovrà lasciare la MasterClass a un passo dal sogno, ma per tutti è già – come si dice – un successo.

MasterChef Italia 12, i finalisti

Dopo l’eliminazione di Sara e Roberto nella scorsa puntata, sono rimasti in 4 a sfidarsi per arrivare alla Finalissima a tre, quella in cui possono presentare le proprie creazioni nel menu degustazione da presentare ai giudici. Il tutto al cospetto dei colleghi, ma soprattutto degli amici e dei parenti arrivati a festeggiarli. Sono rimasti il 19enne Bubu, ovvero Antonio Gargiulo, nato in quel di Vico Equense (come Cannavacciuolo) e dalla passione sconfinata per la cucina, arrivato ai provini all’insaputa dei genitori per dimostrare loro che questa è la sua strada; c’è poi il 26enne Edoardo Franco, di Varese, tornato in Italia dopo aver lavorato come rider per un delivery e attualmente disoccupato, anche se è tornato proprio per dedicarsi alla cucina e cambiare vita; altro finalista il 37enne Mattia Tagetto, da Bolzano con furore, gestore di una enoteca col sogno di aprire una ghost kitchen o una ‘chicchetta’ nella sua città. L’unica donna rimasta è Hue Dihn, 27 anni, nata in Vietnam, che sogna di tornare in patria per diffondere la cultura del cibo e dell’alta cucina ma che è arrivata in Italia dalle campagne di Hanoi come studentessa di Relazioni Internazionali all’Università di Salerno: ora, però, vive a Firenze, dove lavora come consulente per una società che sviluppa cooperazione tra aziende italiane e vietnamite.

MasterChef Italia 12, gli ospiti della finale

Ospite della prima parte della serata finale di questa edizione di MasterChef la chef tristellata Clare Smyth: di origini irlandese e allieva di Gordon Ramsey, ha ribaltato le regole del “Fine dining” e ha conquistato le tre stelle a Londra, nel quartiere Notting Hill, con il ristorante “Core by Clare Smyth”.

MasterChef Italia 2022, le prove della finale

Come sempre accade nella finale, la prima puntata è dedicata all’ultimo, decisivo Skill Test per decidere chi conquisterà la casacca bianca del finalista e potrà presentare il proprio menù degustazione ai giudici. Come detto, accanto ai giudici ci sarà la chef Clare Smyth. Nella seconda e ultima puntata, tre postazioni singole, tre diversi menu e parenti ed amici a fare il tifo.

MasterChef Italia 2022, cosa si vince?

Il vincitore di MasterChef Italia 12 porta a casa 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi, un corso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy creato in collaborazione con Destination Gusto.

Chi produce MasterChef Italia?

MasterChef Italia è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Un programma scritto da Paola Papa, Sonia Soldera, Alberto Di Risio, Alessandra Tomaselli, Ilaria Barosi, Costanza Danelon, Gabriele Lampugnani, e con Silvia Bizzotto, Francesca Valenti, Francesca Mazzantini, Paola La Rosa, Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola.

MasterChef Italia 2022-2023, come vederlo in streaming

Il programma va in onfa ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. L’hashtag ufficiale è #MasterChefIt.