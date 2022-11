Antonino Cannavacciuolo conquista la terza stella Michelin con Villa Crespi, il suo resort piemontese sul Lago d’Orta. Il ‘primogenito’ di Antonino Cannavacciuolo e della moglie Cinzia Primatesta è il nuovo tristellato italiano della guida francese ed è stato accolto dallo chef con commozione e gratitudine. “È un momento magico […] Il nostro è un progetto partito 20 anni fa e questa enorme nuova emozione è la benzina per andare avanti” ha detto lo chef, come riportato dall’ANSA nelle dichiarazioni a margine della presentazione della Guida 2023. Una giornata particolare anche perché cade nell’anniversario di matrimonio e nel quale annuncia anche la nascita di nuovi progetti. Non solo la conquista delle Tre Stelle Michelin per Villa Crespi, ma anche la Stella ottenuta per il Laqua Vineyard, aperto a Casanova (PI), altro riconoscimento importante per un progetto nato solo poco tempo fa. A questo punto lo chef dovrebbe aver raggiunto le 7 Stelle Michelin, con le tre di Villa Crespi, la stella per il Cannavacciuolo Café & Bistrot a Novara, per il Cannavacciuolo Bistrot a Torino, per il Laqua a Sorrento e per il Laqua in Toscana.

Intanto Antonino Cannavacciuolo si prepara a una nuova stagione di MasterChef Italia, a dicembre su Sky Uno con la sua dodicesima edizione: in realtà, l’edizione è stata già girata (lo scorso giugno la crew è stata avvistata per un’esterna alla Cascata delle Marmore, come ripercorremmo nell’intervista con il Curatore Endemol Shine Italy, Stefania Rosatto) e adesso si tratta di post-produrre e, per noi spettatori, attendere la messa in onda della nuova stagione da parte di Sky. La squadra di giudici, come detto, non cambia: con Antonino Cannavacciuolo restano in carica Bruno Barbieri (che in carriera ha raccolto 7 stelle Michelin, l’ultima volta delle quali con le 2 Stelle con il ristorante Arquade – Relais Chateaux Villa del Quar dal 2001 al 2011) e Giorgio Locatelli, una Stella Michelin dal 2003 con Locanda Locatelli a Londra. Al momento in tv prosegue con la sua Accademia per ragazzi, Antonino Chef Academy, e lo abbiamo visto nelle due edizioni di Family Food Fight, con Lidia e Joe Bastianich. Chissà se avrà il tempo di dedicarsi anche ad altri progetti televisivi. Intanto lo aspettiamo a MasterChef Italia 12.