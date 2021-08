Antonino Chef Academy 2021 sta per debuttare su Sky Uno: si tratta di aspettare poco meno di un mese per seguire la terza stagione del cooking talent show prodotto da Endemol Shine Italy, al via dal 29 agosto in prima serata sul canale generalista di Sky e in streaming su NOW. Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la vittoria del 23enne Davide Marzullo nel 2019 e quella della 22enne Francesca Stabile nell’autunno del 2020 – entrambi poi entrati nella brigata del ristorante stellato Villa Crespi – chef Cannavacciuolo è pronto a seguire altri 10 promettenti giovani provenienti dalle scuole alberghiere d’Italia o appassionati autodidatti dei fornelli alla ricerca del talento più adatto a misurarsi con le cucine di alto livello.

Antonino Chef Academy 2021, quando inizia

La terza stagione di Antonino Chef Academy inizierà, come detto, domenica 29 agosto e andrà in onda per 6 settimane alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), in streaming su NOW e on demand.

Antonino Chef Academy 2021, concorrenti

Anche nella terza edizione Chef Cannavacciuolo accoglie nella sua accademia 10 ragazzi, solitamente di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Il vincitore farà uno stage nelle cucine 2 stelle Michelin di Villa Crespi.

Chef Academy, prove

Non cambiano le prove e i test che gli studenti-concorrenti devono affrontare e superare con profitto per non essere eliminati. Sono sempre tre a puntata:

Tecniche di cucina : prima prova sulle tecniche di base mostrate da Cannavacciuolo; ogni concorrente dovrà realizzare un piatto in base a quanto appreso nella lezione e dopo l’assaggio lo chef darà il voto;

: prima prova sulle tecniche di base mostrate da Cannavacciuolo; ogni concorrente dovrà realizzare un piatto in base a quanto appreso nella lezione e dopo l’assaggio lo chef darà il voto; Test fuori sede : esterna con i concorrenti divisi in piccoli gruppi per seguire una lezione dell’ospite in loco, quindi prova di squadra e voto finale;

: esterna con i concorrenti divisi in piccoli gruppi per seguire una lezione dell’ospite in loco, quindi prova di squadra e voto finale; Test di approfondimento, individuale, che segue la ‘masterclass’ tenuta dal docente ospite. Anche qui un voto, che però non verrà svelato fino all’annuncio del migliore di puntata e dell’eliminato.

Il concorrente che avrà registrato la somma di voti più bassa della puntata sarà eliminato.

Cannavacciuolo Academy 2021, gli ospiti

Come nelle precedenti stagioni, Antonino Cannavacciuolo accoglie nella sua accademia colleghi, critici, esperti di cucina: grandi chef stellati e non, italiani e internazionali, per permettere ai ragazzi di misurarsi con tecniche, idee e prodotti fuori dal comune. Perché tutti così imparino qualcosa, non solo chi conquisterà il grembiule di Villa Crespi.