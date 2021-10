Il vincitore di Antonino Chef Academy 2021 è Erion Fishti

Erion Fishti vince Antonino Chef Academy 2021. È lui a conquistare il posto nella brigata di Villa Crespi dopo Davide Marzullo (vincitore della prima edizione nel 2019) e Francesca Stabile nel 2020. Ora è il suo turno di indossare il grembiule della cucina stellata del resort di Cannavacciuolo sul Lago d’Orta e vivere un anno in uno dei ristoranti più prestigiosi d’Italia.

Alla finalissima erano arrivati in quattro: i 23enni Erion Fishti e Fabiana Quadrelli (arrivati allo scontro finale), Vivien Aglioni (quarto classificato) e la più giovane del gruppo, la 21enne Antonella Rocco, che si è fermata al terzo posto.

Nella sfida finale, che ha visto i due superfinalisti alle prese con la preparazione di un piatto che raccontasse la propria filosofia di cucina, è stato il giovane Fishti a conquistare il palato di Chef Cannavacciuolo. Al cospetto dell’intera brigata (alias “famiglia” come la chiama lo chef), Antonino ha annunciato il vincitore, sottolineando però come l’impegno messo da entrambi fosse già in sé una vittoria.

Ad avere la meglio, però, è stato Erion, 23enne di origini albanesi e in arrivo da Montescaglioso (MT): ambizioso, a tratti arrogante, ha sempre guardato avanti con convinzione, emozionandosi solo al momento della proclamazione. Fin dalla presentazione era convinto di essere destinato all’eccellenza, ma ha riconosciuto che il percorso in Accademia gli ha fatto abbassare un po’ la cresta e gli ha permesso di dare il meglio. Dopo l’ALMA, ora Fishti potrà vivere l’esperienza di una cucina stellata per un anno intero: molto più di un qualsiasi master.

Ci sono però buone premesse anche per Quadrelli: oltre a complimentarsi per il percorso fatto, chef Cannavacciuolo ha promesso alla giovane finalista che le loro strade si incroceranno ancora. Che bolla qualcosa in pentola anche per lei?

Intanto complimenti a Fishti: a lui e a tutti i ragazzi dell’Antonino Chef Academy 2021 i nostri migliori auguri.