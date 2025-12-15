MasterChef: 6 curiosità sul cooking show

MasterChef continua a sorprendere: ecco una serie di curiosità che raccontano la forza e l’evoluzione di uno dei format più celebri al mondo.

Quando si parla di MasterChef, infatti, si parla di un vero colosso televisivo. Nato come format inglese, nel giro di pochi anni è diventato un fenomeno globale, capace di influenzare il linguaggio culinario della TV e di trasformare la cucina in un’esperienza narrativa.

Il suo successo non è mai stato casuale e basta guardare alla rapidità con cui il programma si è diffuso per capirlo. MasterChef negli anni è diventato un cult della televisione e, allo stesso tempo, della cucina, riuscendo in alcuni casi ad essere un autentico trampolino di lancio.

Le 6 curiosità su MasterChef che non t’aspetti

Oggi esistono sessantaquattro versioni locali e un archivio di oltre diecimila episodi, un dato che senza ombra di dubbio restituisce la portata internazionale del format. Da una struttura così solida non potevano che nascere varianti altrettanto interessanti. Il primo Paese che ebbe il coraggio di adattarlo fu l’Australia nel 2009 e da quel momento si è aperta una strada che non si è più fermata.

Nel tempo, il marchio MasterChef si è ampliato con cinque spin-off che hanno esplorato pubblici e linguaggi diversi. MasterChef Junior, MasterChef All Stars e Celebrity MasterChef li abbiamo visti anche in Italia, però all’estero hanno preso forma altre due declinazioni che hanno mostrato quanto il format sapesse adattarsi. MasterChef Professionals, dedicato ai cuochi già esperti, e il più recente MasterChef Senior, che ha portato ai fornelli una generazione spesso trascurata dalla TV generalista, offrendo racconti sorprendenti di tecnica e memoria culinaria.

Il dato forse più affascinante riguarda però l’impatto reale che il programma ha avuto sulla vita dei concorrenti. Sono più di cento gli ex partecipanti che hanno cambiato radicalmente percorso professionale dopo il loro passaggio davanti alle telecamere. Non si parla solo di piccole esperienze locali, ma di carriere che hanno trovato una dimensione importante nella ristorazione internazionale.

Tra i nomi più conosciuti ci sono Thomasina Miers, vincitrice della prima edizione inglese e co-fondatrice della catena di ristoranti Wahaca, e tre chef diventati simbolo dell’eccellenza gastronomica dei loro Paesi: Marko Gajski dalla Croazia, Elizabeth Haigh dal Regno Unito e Carlos Maldonado dalla Spagna, tutti premiati con una stella Michelin.

Anche la versione italiana ha mostrato un parterre di ospiti notevole, con chef e personaggi dello spettacolo provenienti da ogni parte del mondo. Però, curiosamente, le edizioni straniere hanno ospitato figure completamente inaspettate. In alcune Masterclass internazionali sono comparsi il Dalai Lama, Michelle Obama, il Principe Carlo e Camilla. Una scelta che racconta quanto il programma sia percepito come un luogo culturale più che come un semplice talent show dedicato alla cucina.

L’impatto globale di MasterChef è certificato anche dalla lunga serie di premi che nel corso degli anni ha collezionato. BAFTA, Logie, Emmy, Asian Television Award, Premios Ondas, DGA Award, New York Festival e AACTA Awards sono solo alcuni dei riconoscimenti che hanno confermato la qualità produttiva e narrativa del format. Parliamo di una macchina televisiva capace di reinventarsi mantenendo sempre un’identità precisa.

Tra le curiosità più particolari spicca infine uno dei set più suggestivi al mondo, quello realizzato a Bogotá, in Colombia. La sua caratteristica è davvero unica: si trova a 2.640 metri sopra il livello del mare. L’altitudine, che di solito è un dettaglio irrilevante nelle produzioni televisive, qui diventa parte del fascino visivo dello show e persino un elemento che influenza alcune preparazioni culinarie, dato che la cottura a grandi altezze segue regole del tutto particolari.

MasterChef non smette di evolversi e, in un panorama televisivo sempre più competitivo, continua a essere un punto di riferimento. Forse è proprio questa capacità di sorprendere, di rinnovarsi e di raccontare la cucina come un viaggio umano prima ancora che gastronomico, a rendere il format così irresistibile per il pubblico di tutto il mondo.