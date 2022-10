Nuova edizione per Quattro Matrimoni e seconda consecutiva col commento di Costantino della Gherardesca che dopo aver celebrato finti matrimoni in una ‘wedding chapel’ promozionale in quel di Milano nel primo weekend di ottobre seguirà ‘con noi’ le sfide tra le quattro agguerrite spose che non hanno voglia di perdere e di fare meno delle proprie rivali.

Il format, uno Sky Original prodotto da Banijay Italia, fa emergere anche un’anima da branding content vista la collaborazione con MSC Crociere: in palio per gli sposi vincitori c’è infatti una crociera di 7 giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere.

Quattro Matrimoni 2022, quando va in onda?

La nuova stagione di Quattro Matrimoni debutta domenica 2 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. In tutto sono otto puntate da un’ora.

Quattro Matrimoni 2022, il format

La formula del programma non cambia: ogni puntata prevede una sfida a tema tra quattro diversi matrimoni, o per meglio dire ‘spose’. In campo ci sono loro, non le coppie convolate a nozze: sono loro le ospiti delle rivali, sono loro a dare i voti, sono loro a combattere per far sì che il proprio giorno sia migliore di quello delle altre. Novità la presenza di una coppia di sposi: le unioni civili entrano nel racconto. Finalmente.

La sfida prevede che ogni concorrente partecipi al matrimonio delle rivali e giudichi con un voto da 0 a 10 abito, cibo, location ed evento generale, con tanto di scontro diretto per il commento ‘de visu’ del voto attribuito. A determinare il vincitore però sarà Costantino della Gherardesca che seguirà la sfida dal divano di casa, commenterà come solo lui sa fare e voterà, ma senza aver partecipato a nessun evento. Il suo bonus potrà “confermare o ribaltare” il risultato, per usare una formula cara a Borghese, padre di tutte le ‘sfide a quattro’ di Banijay.

La sposa vincitrice vedrà arrivare suo marito in limousine.

Quattro Matrimoni 2022: puntate, anticipazioni

Prima puntata, 2 ottobre 2022

Per la prima puntata sono in gara quattro spose ‘fai-da-te’, di quelle che intervengono direttamente nella realizzazione e nella cura di ogni dettaglio dell’evento, arrivando persino a cucirsi da sole l’abito da sposa.

Streaming

Quattro Matrimoni va in onda ogni domenica dal 2 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. In second screen potete trovare #QuattroMatrimoni su Instagram (@quattro_matrimoni), su Facebook (@QuattroMatrimoni), su Twitter (@4Matrimoni), su TikTok (@quattro_matrimoni) e su Youtube.