Alessandro Borghese si rimette in viaggio a bordo del suo van per scoprire nuovi ristoranti e decretare i migliori, pronto a “confermareo ribaltare il risultato”

Si rimette in viaggio il van di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, che tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 propone al pubblico di Sky e di NOW le nuove puntate della stagione 9, di cui i primi cinque episodi sono già andati in onda in autunno. Lo chef, l’unico che può “confermare o ribaltare il risultato”, è pronto quindi ad andare alla scoperta di nuovi ristoranti, i cui titolari sono agguerriti per ottenere il titolo di Miglior Ristorante. E in queste nuove puntate si viaggia anche all’estero. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Alessandro Borghese 4 Ristoranti stagione 9, puntate

Puntata 17 dicembre 2023: Costa Azzurra

La Costa Azzurra è la prima tappa delle nuove puntate. Un luogo che sorge circondato dal mare cristallino e ricco di borghi pieni di storia immersi nelle alture della Provenza, un tratto di costa famoso in tutto il mondo e tra le mete più amate dai divi del jet-set internazionale capace però di accogliere e di soddisfare anche il turismo di massa. Un territorio pienamente francese che però arriva una manciata di chilometri dopo il confine italiano e che da sempre rappresenta una meta amatissima per i turisti nati al di qua delle Alpi: i ristoranti italiani in Costa Azzurra sono decine, vocati al turismo di massa o più focalizzati su un pubblico di nicchia che lì cerca eleganza ma anche la tradizione del cibo italiano. In gara ci sono Salvatore col suo “Villa Marina Salvatore”, Tina con “Da Tina 33”, Vincent con “Chez Vincent – Le Bord de Mer” e Francesco col suo “Diva Restaurant”. In questo primo episodio, ambientato in Costa Azzurra, la quinta categoria è rappresentata da uno dei piatti che all’estero sono davvero sinonimi di Italia, la pasta allo scoglio, il piatto simbolo della tradizione culinaria della Costa Azzurra.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti stagione 9, quando va in onda?

Il programma va in onda da domenica 17 dicembre 2023, alle 21:15, su Sky Uno ed in streaming su NOW.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti stagione 9, come funziona?

Le regole restano immutate: quattro ristoratori, che condividono un aspetto o una caratteristica comune, si sfidano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’agognato e inconfondibile “dieci” dello chef.

Ciascun ristoratore invita nel proprio locale gli altri tre pretendenti accompagnati da chef Alessandro Borghese, che non rinuncia alla sua scrupolosa ispezione nella cucina del locale per assicurarsi che gli elevati standard della ristorazione vengano rispettati senza tralasciare alcun dettaglio.

La temibile valutazione continua durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione. I commensali prima commentano le portate che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto del ristorante, oltre alla quinta categoria, differente in ciascuna puntata.

Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, anche in questo nuovo ciclo di episodi inediti devono cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, molto rappresentativo del territorio di riferimento e ordinato da tutti i ristoratori al tavolo, per dar vita a un confronto ancora più diretto.

Il giudizio di chef Borghese viene svelato solamente alla fine e, come sempre, i suoi voti possono confermare o ribaltare l’intera classifica. Il vincitore di ciascuna puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceve un contributo economico da investire nella propria attività.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso il “bollino” #Ale4Ristoranti esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi. Alessandro Borghese 4 Ristoranti è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. Scritto da Alessandro Borghese, Nicola Lorenzi e Marco Tangerini. La regia è di Gianni Monfredini.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti stagione 9, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi di questa stagione sono 14: le prime cinque sono andate in onda tra settembre e ottobre 2023. Le restanti nove, invece, vanno in onda dal 17 dicembre all’11 febbraio 2024.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti stagione 9, repliche su Tv8

Per vedere le repliche del programma in chiaro su Tv8, bisognerà aspettare che prima termini la messa in onda sulla pay tv. Solo dopo qualche mese, Tv8 potrà mandare in onda i nuovi episodi. Intanto, però, su Tv8 si possono vedere le puntate delle stagioni precedenti.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti stagione 9, dove vederlo?

È possibile vedere Alessandro Borghese 4 Ristoranti stagione 9, oltre che durante la messa in onda su Sky Uno, anche on demand su Sky Go per gli abbonati a Sky ed in streaming su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartophone.