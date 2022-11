Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna su Sky Uno con la nona stagione (o almeno dovrebbe, visto che ormai il numero delle edizioni si è perso a causa della programmazione segmentata). Di fatto, però, da domenica 27 novembre 2022 vanno in onda su Sky e in streaming su NOW 7 puntate inedite che vedranno la sfida guidata da chef Borghese anche al di là delle frontiere italiane. Ma vediamo cosa ha preparato per noi la nuova stagione.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2022, puntate

Fuerteventura – 27 novembre 2022

Prima puntata all’estero nella storia di 4 Ristoranti: Borghese va a Fuerteventura, la seconda isola più grande delle Canarie spagnole, per cercare il miglior ristorante italiano. Lo Special della puntata è il formaggio Queso Majorero, prodotto con latte di capra di razza Majorera, dal sapore piccante e leggermente acidulo, che ha anche un museo dedicato sull’isola.

In gara in questo episodio ci sono Mi Casa di Alessandro, Mar.ni di Nicoletta, Pasqualina Bistrot di Massimo e Locanda Il Gatto Rosso di Giovanni.

Il Mi Casa di Alessandro sorge sul lungomare di Corralejo: una location chic e raffinata con vista mare. Alessandro, bolognese DOC, è ristoratore da quasi 25 anni. Secondo lui, «a Fuerteventura sono fermi agli anni 2000». Il Mi Casa propone «pochi piatti che girano spesso», una fusione tra cucina italiana e tradizionale delle Canarie. Anche il Mar.ni di Nicoletta è tra le vie di Corralejo, ma senza vista mare. «La gente deve venire nel mio ristorante e molti locali sul mare perdono di qualità per potersi permettere di stare lì» dice Nicoletta, arrivata da pochi anni sull’Isola dopo una vita da grafica a Roma insieme al marito architetto; autodidatta, ha imparato a cucinare in Italia organizzando eventi enogastronomici legati alla sua ex attività e qui ha portato una cucina «unicamente italiana» quasi esclusivamente di pesce. Pasqualina Bistrot di Massimo si trova a El Cotillo, un piccolo paese di pescatori a strapiombo sull’Atlantico dove Massim ha aperto solo un anno. Pasqualina è sua nonna e lui l’ha portata sull’isola per aprire un ristorante: Massimo, infatti, è stato uno dei primi italiani ad avere un locale di cucina tradizionale a Corralejo, che poi ha deciso di lasciare perché «ora sono in troppi e non mi piace la piega critica che ha preso la ristorazione qui sull’isola». Nel menu ci sono la parmigiana di melanzane, la carbonara e gli spaghetti alle vongole, mentre i secondi prendono più spunto dalle tradizioni di Fuerteventura. Locanda Il Gatto Rosso di Giovanni si trova a Villa Verde, località dell’entroterra e frazione del comune della Oliva, nel nord dell’isola. Giovanni è il titolare e lo chef di questa trattoria-pizzeria che gestisce insieme alla moglie. Giovanni propone una cucina prevalentemente italiana con prodotti anche originari di Fuerteventura. Da buon napoletano, il nome della Locanda è ispirato al film Non ci resta di piangere di Roberto Benigni e Massimo Troisi.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2022, quando in onda?

La nuova edizione, a questo punto la nona, debutta domenica 27 novembre 2022, a pochi mesi dalla fine del precedente ciclo, conclusasi lo scorso giugno.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, come funziona?

La formula non cambia: i quattro ristoratori in gara, scelti perché hanno qualcosa in comune, danno a ciascun rivale un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio, conto e categoria Special, che cambia di puntata in puntata e che in genere ha a che far e con un piatto tipico della zona. La classifica provvisoria data dai voti dei concorrenti può essere confermata o ribaltata dai voti dello chef, segreti fino alla proclamazione: il vincitore riceverà la visita di Borghese che gli consegnerà i premi in palio, ovvero il titolo di miglior ristorante di puntata e un contributo economico da investire nella propria attività. A tutti i concorrenti, invece, viene dato un bollino di riconoscimento che li identifica come ristoranti testati da ‘intenditori’, ovvero altri ristoratori (più Borghese, ovviamente).

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2022, le città protagoniste

Al centro di questa edizione Borghese gira in lungo ed in largo per tutta la Penisola: tra le città raggiunte Napoli, Bologna, Ortigia (Siracusa), le Cinque Terre, Livorno, oltre a Edimburgo e Fuerteventura, da cui si parte.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2022, quante puntate sono?

Sono in tutto 7 le puntate annunciate per questo ciclo: l’ultima dovrebbe andare in onda la sera di Natale, domenica 25 dicembre 2022.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2022, produttori

Il programma è una produzione Sky Original, realizzata da Banijay Italia. Il programma è scritto da Alessandro Borghese, Nicola Lorenzi e Marco Tangerini, con la regia di Gianni Monfredini.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2022 su Tv8

Come sempre l’edizione andrà in onda in chiaro su Tv8, ma bisognerà aspettare non solo la fine della messa in onda pay, ma anche un po’ di tempo ‘cuscinetto’.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2022, streaming

È possibile vedere Alessandro Borghese – 4 Ristoranti in streaming su Sky Go, per gli abbonati alla pay tv, o su Now, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.