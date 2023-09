Nuova stagione per Alessandro Borghese 4 Ristoranti che torna su Sky Uno con le prime cinque puntate della stagione numero 10 (anche se ormai i cicli di appuntamenti inediti non sembra seguire più una canonica segmentazione stagionale). Si parte domenica 3 settembre 2023, inaugurando così la stagione Autunno 2023 di Sky. Vediamone i dettagli.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2023-2024, puntate

Come detto, questa prima parte di stagione vede in onda 5 puntate inedite che portano chef Borghese in Italia e per lo più in zone finora battute dal programma, con una crescente attenzione al prodotto tipico e alle ricette di tradizione.

Prima Puntata 3 settembre 2023 – Bassano del Grappa

Chef Borghese va alla ricerca del miglior ristorante storico della città, che vanta una tradizione gastronomica influenzata prima da Venezia e poi dalla cultura asburgica. La cucina bassanese si compone di ingredienti poveri, come la polenta e l’anatra, ma ricchi di storia e autenticità. E Alessandro Borghese ricercherà proprio quei valori durante il suo viaggio culinario: la vera tradizione bassanese dimora ancora negli storici locali aperti da generazioni oppure oggi si trova nei ristoranti che hanno scelto di modernizzarsi pur rimanendo fedeli alla cucina locale? In gara Birraria Ottone di Giorgia, Danieli di Edoardo, Ristorante Al Ponte di Antonio e Osteria Il Terraglio di Andrea.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2023, quando in onda?

La nuova edizione debutta domenica 3 settembre 2023, in prima serata in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, come funziona?

Lo schema resta, fortunatamente, invariato: quattro ristoratori, che condividono un aspetto o una caratteristica comune, si sfidano per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria. Ciascun ristoratore invita nel proprio locale gli altri tre, accompagnati da chef Alessandro Borghese che per prima cosa procede con l’ispezione delle cucine. La valutazione prevede un voto da 0 a 10 su location, menu, servizio e conto del ristorante. C’è poi una quinta categoria, differente in ciascuna puntata, che riguarda l’uso di un dato ingrediente o la proposta di una specifica ricetta che identifichi il territorio e che rappresenta un banco di prova comune per i 4 concorrenti. In questa prima puntata, i 4 Ristoranti dovranno proporre un piatto a base di Asparago Bianco, tipico della zona.

I telespettatori conosceranno i voti dati dai commensali per ogni pasto, ma non conosceranno quello di Borghese fino allo svelamento del vincitore di puntata: i voti di Borghese, infatti, hanno il potere di “confermare o ribaltare il risultato”. In palio il titolo di miglior ristorante di puntata e un contributo economico da investire nella propria attività. A tutti i concorrenti, invece, viene dato un bollino di riconoscimento che li identifica come ristoranti testati da ‘intenditori’, ovvero altri ristoratori (più Borghese).

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2023, le città protagoniste

Oltre a Bassano del Grappa, i territori protagonisti di questa prima tranche della nuova stagione di 4 Ristoranti sono l’Irpinia, l’Umbria, Tropea e Ascoli.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2023, produttori

Il programma è una produzione Sky Original, realizzata da Banijay Italia. Il programma è scritto da Alessandro Borghese, Nicola Lorenzi e Marco Tangerini, con la regia di Gianni Monfredini.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2023 su Tv8

Come sempre l’edizione andrà in onda in chiaro su Tv8, ma bisognerà aspettare la fine della messa in onda pay e l’esaurimento del ‘periodo finestra’ per la la trasmissione in chiaro.

4 Ristoranti, streaming

È possibile vedere Alessandro Borghese – 4 Ristoranti in streaming su Sky Go, per gli abbonati alla pay tv, o su Now, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.