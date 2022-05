A pochi mesi dalla chiusura della settima stagione, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2022 è pronto a tornare all’azione ed a mettere alla prova i locali di tutta Italia. Nei nuovi episodi, in onda in esclusiva su Sky Uno e su Now (ma poi arriveranno anche in chiaro), le regole del gioco non cambiano, così come la giusta severità con cui lo chef conduttore giudica i ristoranti in gara. E non mancheranno risate e sorprese. Pronti a saperne di più? Proseguite nella lettura!

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2022, puntate

Prima puntata, 15 maggio 2022: Torino

Lo chef è a Torino, alla ricerca del migliore ristopub della città. In gara Massimo del Six Nations-Murphy’s Pub, Pierpaolo di The Overbridge Pub, Luciano del Connery Pub e Luca del The Shamrock Inn.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2022, quando in onda?

Sky – Quattro Ristoranti Terre del nord e fiumi di birra? Si, siamo a Torino.​​La nuova stagione di#Ale4Ristoranti da questa sera alle 21.15 su Sky Uno ​#SkyOriginal Posted by Sky on Saturday, May 14, 2022

La nuova edizione (l’ottava) del programma ormai diventato un cult di Sky va in onda a partire dal 15 maggio 2022, mantenendo così la sua serata di programmazione solita, ovvero quella della domenica.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2022, come funziona?

© Sky

Fin dal suo esordio, il programma ha creato un’abitudine e trasformato semplici ristoratori in determinati e agguerriti concorrenti di una sfida senza esclusione di colpi, con l’irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto.

Immutato il meccanismo: quattro ristoratori con qualcosa in comune, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore, in gara per ottenere l’agognato, amatissimo e inconfondibile “dieci” dello chef Borghese.

Ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria Special, che cambia di puntata in puntata: tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e intensa. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Come da tradizione, ogni pasto è preceduto dall’ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto viene osservato nei minimi dettagli, per un’analisi che prosegue poi anche durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scopre il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un “bollino” 4 Ristoranti esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2022, le città protagoniste

© Sky

Anche in questa stagione Borghese gira in lungo ed in largo per tutta la Penisola: tra le città raggiunte Torino, Alghero, Grado (Gorizia), Verona, Gubbio e Milano. Una puntata è stata girata in Molise.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2022, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di questa edizione sono sette, in onda una a settimana, per un totale, quindi, di sette appuntamenti. Il finale di stagione va così in onda il 26 giugno.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2022, produttori

Il programma è una produzione Sky Original, realizzata da Banijay Italia. La prima edizione risale al 2015.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2022 su Tv8

L’edizione andrà in onda in chiaro su Tv8? Assolutamente sì, anche se non è ancora stato comunicato quando sarà trasmessa. Sicuramente, dovremo aspettare la fine della messa in onda di tutti gli episodi su Sky.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2022, streaming

E’ possibile vedere Alessandro Borghese – 4 Ristoranti in streaming su Sky Go, per gli abbonati alla pay tv, o su Now, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.