Chi l’ha detto che in autunno si viaggia di meno? Con 4 Hotel 2024 l’esperto Bruno Barbieri visita le località più belle d’Italia tramite gli hotel in gara nel programma cult di Sky che esplora le regole dell’hôtellerie e insegna al pubblico cosa tenere d’occhio quando soggiorna in una struttura ricettiva. La settima edizione conferma il regolamento già noto, ma non mancano le novità. Pronti a fare check-in? Proseguite nella lettura!

4 Hotel 2024, puntate

8 settembre 2024

Nella prima puntata un debutto, per il programma, che per la prima volta sbarca in Sardegna, con due episodi. Protagonista della puntata è la Costa Sud, mentre a contendersi la vittoria sono:

Elena Sofia , direttrice del Nora Club Hotel & Spa , hotel a 4 stelle situato a 800 metri dal mare e a 900 dal sito archeologico di Nora. È un complesso costruito attorno alla piscina e circondato da un parco molto curato e vario. Tutte le camere, ampie ed arredate con uno stile country-chic ricercato e ricco di dettagli, hanno accesso autonomo dal giardino e godono di uno spazio verde privato. Elena è una donna molto sicura e preparata, ha seguito un master in hotel management e fatto pratica in molte strutture importanti prima di dedicarsi all’hotel della sua famiglia. L’identità sarda e le sue eccellenze sono al centro della filosofia del Nora Club, con un arredo composto da elementi e materiali locali, un giardino ricco di piante autoctone e un ristorante che cucina esclusivamente prodotti del territorio.

è il direttore degli , hotel rurale a Santa Margherita di Pula che fa degli spazi esterni il suo più grande punto di forza: l’hotel infatti è composto da due piscine, due vigneti, un grande orto e uno spazio che ospita diversi animali come struzzi, alpaca e cervi, che rendono la struttura meta preferita di famiglie. Gianmario, che ha iniziato il suo percorso nel mondo dell’hôtellerie come portiere notturno fino a diventare direttore di un hotel, definisce “creativo” lo stile degli Orti di Nora perché all’interno delle camere e sulle facciate della struttura stessa sono presenti diversi murales che raccontano la cultura sarda. Mattia è il direttore del Capo Blu Boutique Hotel di Santa Margherita di Pula, a 800 metri dal mare. La struttura in passato era una delle discoteche più famose del sud della Sardegna ed è stata trasformata in hotel una decina d’anni fa. Mattia, romano di nascita, gestisce la struttura dal 2020 insieme al padre: afferma di essere un perfetto “local advisor”, in grado di organizzare numerose attività per far scoprire la Sardegna e la Costa del Sud. Il Capo Blu è una struttura curata in ogni dettaglio: tutti gli spazi sono studiati per essere funzionali e confortevoli, le camere e le aree comuni sono eleganti e con elementi di design, e inoltre l’hotel ospita spesso installazioni di artisti locali, rendendosi promotore delle realtà vicine. Il pool-bar è adibito a zona colazioni di mattina e a cocktail bar di sera.

Quando esce la nuova stagione di 4 Hotel 2024?

La nuova edizione del programma, del settima, va in onda a partire da domenica 8 settembre 2024, alle 21:15, su Sky Uno.

Come funziona 4 Hotel?

Il meccanismo di 4 Hotel resta lo stesso: gli hotel in gara, quattro per ogni puntata, di simili fasce di prezzo e categoria, si contendono il titolo di vincitore di puntata mettendo in risalto tutto quello che secondo loro fa la differenza nella propria offerta.

Come sempre, l’esigentissimo e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri e i concorrenti trascorrono un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Dopo il check-in, sperimentano e mettono alla prova accoglienza, stile, pulizia, eventuali servizi offerti dall’hotel, l’ospitalità di ciascun albergatore e la loro capacità di trasformare un semplice pernottamento in un’esperienza indimenticabile alla scoperta del territorio.

L’indomani, dopo la colazione, fanno il check-out, dopodiché sono chiamati a esprimere i propri giudizi su cinque categorie: location, camera, servizi, prezzo e colazione. I voti di Bruno Barbieri restano segreti e sono svelati sono a fine puntata, dopo il confronto finale tra gli albergatori. Barbieri raggiunge l’hotel vincitore, a cui consegna il premio da investire nella propria struttura.

Il programma è un banco di prova per gli albergatori, ma anche un’opportunità per scoprire luoghi affascinanti e pittoreschi. Ogni episodio porta infatti lo spettatore in una nuova destinazione, offrendo panorami mozzafiato, tradizioni locali e cucine regionali.

Bruno Barbieri guida il pubblico attraverso una varietà di ambienti, dai borghi storici alle spiagge sabbiose, dalle montagne maestose alle città affollate, donando così uno sguardo unico e coinvolgente alle diverse culture e agli stili di vita. Il programma è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, scritto da Nicola Lorenzi, Giovanni Piccione, Mauro Sucato e Leonardo Diana, con la collaborazione di Irene Cioffi, la regia è a cura di Tommaso Deboni.

4 Hotel 2024, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della settima edizione sono otto, ciascuna della durata di circa 60 minuti, in onda una alla settimana, ogni domenica. L’ultima puntata va in onda il 27 ottobre.

4 Hotel 2024, location

Nelle nuove puntate Barbieri si reca in Sardegna, per visitare la Costa Sud e Cagliari, a Genova, nella zona del Lago di Bolsena (in provincia di Viterbo), nella Riviera del Brenta (poco lontano da Venezia), a Napoli, in Valdobbiadene (dalle parti di Treviso, nella zona delle colline dell’Unesco) ed in Trentino.

4 Hotel 2024, replica

Il programma va in onda in replica la domenica alle 22:30, subito dopo la prima tv, ma anche nel corso della settimana in vari orari, sia al pomeriggio che alla sera.

4 Hotel, settima edizione su Tv8

4 Hotel 2024 andrà in onda anche in chiaro, su TV8, nel 2025, quindi dopo la messa in onda pay.

4 Hotel 2024 in streaming

Oltre che durante la messa in onda su Sky Uno, è possibile vedere 4 Hotel in streaming su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

4 Hotel su Instagram e Facebook

Il programma è presente anche sui social network. A questo link la pagina ufficiale di Facebook, a questo link l’account ufficiale di Instagram.