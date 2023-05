Bruno Barbieri tornerà protagonista delle gare che mettono in competizione le strutture alberghiere nella nuova stagione di 4 Hotel, al via giovedì 18 maggio in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW.

Nella primavera 2023, andrà in onda la sesta stagione del programma, composta da 8 episodi. Novità di quest’anno, sarà l’estero: in due episodi, infatti, Barbieri oltrepasserà i confini italiani, andando in Marocco e a Malta.

Bruno Barbieri 4 Hotel è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. Il programma è scritto da Nicola Lorenzi, Leonardo Diana, Daniele Rossi, la regia è a cura di Tommaso Deboni.

Bruno Barbieri 4 Hotel 2023: quando inizia e quando va in onda

La prima puntata della sesta stagione di 4 Hotel andrà in onda giovedì 18 maggio 2023 in prima serata su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15.

Bruno Barbieri 4 Hotel 2023: dove vederlo?

Il programma va in onda in prima tv su Sky Uno ogni giovedì sera, con repliche previste nel corso della settimana sempre su Sky Uno, e in streaming su NOW.

Bruno Barbieri 4 Hotel 2023: anticipazioni puntate

4 Hotel 2023: puntata 18 maggio: Marrakech

La prima puntata della sesta stagione sarà anche la prima puntata in assoluto realizzata all’estero, precisamente a Marrakech, nei riad, le antiche abitazioni marocchine.

I protagonisti sono 4 albergatori italiani che, a Marrakech, hanno trasformato 4 riad in hotel “da mille e una notte”: Lorena, che insieme al marito è proprietaria di Riad Golfame, che si trova nella zona nord della Medina, un piccolo gioiello di 5 camere in cui si respirano atmosfere marocchine e orientali; Cinzia, che insieme all’amica Lorella gestisce il Riad Les Ammonites che ha 6 camere e una spa e si trova nel cuore della Medina; Giorgio, proprietario del Riad K, elegante residenza marocchina di 5 suites che sorge a pochi passi dalla Piazza delle Spezie, uno dei luoghi più famosi della Medina; Daniela, la cui storia d’amore con suo marito Mustafà ha dato vita al Riad El Arco, tipico riad marocchino di 9 camere con dei tocchi moderni che si trova nella zona centrale della Medina, vicino alla piazza principale Jamal El Fna.

Bruno Barbieri 4 Hotel 2023: prove e format

Il meccanismo del programma rimarrà immutato: i concorrenti in gara, colleghi e avversari, trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel, Bruno Barbieri verificherà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Barbieri che, con i suoi voti, potrà confermare o rivoluzionare il verdetto. L’albergatore vincente si aggiudicherà un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

Anche in queste puntate, Bruno Barbieri tornerà a valorizzare le scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori con il “sigillo green”.

Bruno Barbieri 4 Hotel 2023: streaming

4 Hotel è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.