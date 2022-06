Bruno Barbieri è pronto a ispezionare nuove strutture alberghiere nella nuova stagione di 4 Hotel, al via giovedì 30 giugno 2022 in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW. Il programma – una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – arriva nell’estate 2022 alla sua quinta stagione: la scorsa edizione ha debuttato alla metà di maggio 2021 con 8 puntate mentre quest’anno la collocazione ‘slitta’ alla fine di giugno e prevede per il momento 4 puntate; altre potrebbero essere poi usate in un periodo più ‘caldo’ per gli ascolti dell’agosto televisivo.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere su Bruno Barbieri 4 Hotel 2022.

Bruno Barbieri 4 Hotel 2022, quando inizia e quando va in onda

Come detto, la prima puntata della quinta stagione di 4 Hotel 2022 va in onda giovedì 30 giugno in prima serata su Sky Uno. La collocazione resta, dunque quella del giovedì caro ai ‘giudici’ di MasterChef e ai format di cucina della rete.

Bruno Barbieri 4 Hotel 2022, puntate

Al momento sono previste 4 puntate per 4 Hotel nell’estate 2022: Sicilia, Roma, la costa tra Romagna e Marche e Ischia. Quattro puntate, quattro temi e quattro hotel in gara per ciascun appuntamento, come vuole il format. Tra Romagna e Marche Bruno Barbieri valuta i Bike Hotels, ovvero strutture con servizi specifici per chi viaggia in moto, mentre in Sicilia va sui luoghi di Montalbano, tra Siracusa e Ragusa. Si riesce a raccontare anche qualcosa di diverso su Roma, esplorata attraverso quattro boutique hotel in quattro diversi rioni della capitale; infine si va a Ischia, per una puntata a base di terme e di bellezza.

Bruno Barbieri 4 Hotel 2022, prove e format

La gara non cambia: in ogni puntata i quattro albergatori protagonisti visitano le strutture dei rivali guidati da Bruno Barbieri e valutano l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, arriva il momento dei voti: ciascuno dei concorrenti è chiamato ad assegnare un punteggio che va da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Il voto di Barbieri è segreto fino alla fine e può confermare o modificare il risultato.

Come anticipatoci in una recente intervista, quest’anno l’attenzione di Barbieri si concentra sull’ecosostenibilità: tutti a esaltare le proprie scelte eco-compatibili, ma poi bisogna davvero capire quanto si sta facendo per non usare più la plastica, quanto si riesce a gestire i consumi di energia e quanto si fa nel campo del riciclo e del riuso. Ogni volta che troverà una particolare attenzione a questi temi, Barbieri assegnerà alla struttura il suo “sigillo green”. E speriamo che dopo aver aperto gli occhi ai consumatori su runner ai piedi del letto e topper, Barbieri riesca a far capire ai clienti l’importanza dell’ecosostenibilità.

Bruno Barbieri 4 Hotel 2022, streaming

4 Hotel e sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.