Tutte le informazioni sulla 16esima edizione di Radio Italia Live – Il Concerto, in onda in chiaro su TV8 il 27 giugno 2024.

Dopo il concerto di Milano che si è tenuto lo scorso 15 maggio, giovedì 27 giugno 2024 si terrà la seconda data di Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento musicale organizzato da Radio Italia, giunto alla sedicesima edizione. Per la prima volta nella sua storia, il concerto si terrà a Napoli.

Di seguito, tutti i dettagli.

Radio Italia Live Napoli 2024: dove vederlo in tv

Radio Italia Live – Il Concerto andrà in onda in diretta, a partire dalle ore 20:40, in chiaro su TV8 e in contemporanea su Sky Uno (e un’ora dopo su Sky Uno+1).

Il concerto sarà trasmesso in diretta anche su Radio Italia e Radio Italia Tv (canale 70 e 570 del digitale terrestre e canale 725 di Sky).

Radio Italia Live Napoli 2024: artisti

Gli artisti che si esibiranno nel corso del concerto saranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, gli Articolo 31, Elodie, Francesco Gabbani, Irama, Angelina Mango, i Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain e Tananai.

I 12 cantanti si esibiranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori.

Nella data di Milano, si sono esibiti Noemi, Gazzelle, Alessandra Amoroso, Geolier, The Kolors, Emma, Mahmood, Gianna Nannini, Annalisa, Ghali, Angelina Mango e Ultimo.

Radio Italia Live Napoli 2024: conduttori

Il concerto, per la prima volta, sarà condotto dai conduttori radiofonici di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Enzo Miccio, Manola Moslehi, Paoletta ed Emiliano Picardi.

I cantanti saranno presentati da Luca Ward.

Radio Italia Live Napoli 2024: dove lo fanno

Per la prima volta nella storia della manifestazione, il concerto di Radio Italia Live si terrà a Napoli, precisamente a Piazza del Plebiscito.

Radio Italia Live Napoli 2024: streaming

Il concerto sarà visibile in streaming su NOW. TV8 è visibile in streaming sul sito ufficiale del canale.

L’evento sarà disponibile in streaming audio/video anche sul sito di Radio Italia e sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo.