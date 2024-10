Questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, andrà in onda su Sky Uno, la puntata dedicata agli Home Visit della diciottesima edizione di X Factor, talent show condotto da Giorgia, con la partecipazione di Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi nel ruolo di giudici.

X Factor 2024, Audizioni, puntata del 17 ottobre: anticipazioni

La puntata di stasera di X Factor sarà dedicata agli Home Visit, ultimo step di selezioni.

I 4 giudici dovranno individuare i 12 protagonisti che gareggeranno ai Live Show che inizieranno tra una settimana.

I giudici e i papabili concorrenti vivranno tutti assieme per due giorni in una casa in campagna: i giudici, quindi, avranno modo di ascoltare i loro artisti in una dimensione più intima e personale e di conoscerli meglio.

I concorrenti di Achille Lauro sono I Patagarri, quartetto swing di Milano, Lorenzo Salvetti, cantautore di 17 anni di Verona, Les Votives, band rock formata da tre ragazzi milanesi, e Ibrahim Guiblawi, in arte Ibra, 28enne, originario della Tunisia, di Mesagne (Brindisi).

I concorrenti di Jake La Furia, invece, sono I Potara, duo rap formato da due ragazzi di 24 e 25 anni di Viterbo, Francamente, nome d’arte della 29enne torinese, trasferitasi a Berlino, Francesca Siano, The Foolz, quintetto rock veronese, tutti tra i 20 e i 22 anni, ed Elmira Marinova, cantante bulgara di 17 anni, proveniente da Sofia.

I concorrenti di Manuel Agnelli, invece, sono Danielle, vero nome Daniel Gasperini, cantautore polistrumentista 29enne di Pesaro, i Punkcake, band punk formata da cinque 20enni della provincia di Arezzo, Beatrice Fita, cantautrice 20enne della provincia di Como, e Mimì Caruso, 17enne della provincia di Monza.

I concorrenti di Paola Iezzi, infine, sono Pablo Murphy, cantautore italo-scozzese, classe 2003, i Frammenti, duo electro originari di Treviso, Laura Fethau, 23enne performer e cantautrice di Pordenone, e i Dimensione Brama, band formata da sette ragazzi romani tutti sotto i 30 anni.

X Factor 2024: conduttrice e giudici: chi sono?

La conduttrice della diciottesima edizione di X Factor è Giorgia.

I quattro giudici, invece, sono le new-entry Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi e il “veterano” Manuel Agnelli, alla sua sesta partecipazione come giudice.

X Factor 2024, Audizioni, puntata del 17 ottobre: dove vederlo in tv e in streaming

La puntata di stasera di X Factor andrà in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. La puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale con il consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.