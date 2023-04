Mediaset è sempre più scatenata sul fronte fiction: oltre ai titoli in onda in questi mesi che -chi più chi meno- stanno evidenziando un netto cambio di rotta rispetto al passato, l’azienda di Cologno Monzese guarda già al futuro, mettendo in cantiere sempre più nuove serie tv per la prossima stagione. Così, se la settimana scorsa è stato annunciato il primo ciak di Se potessi dirti addio (con Gabriel Garko ed Anna Safroncik), da qualche giorno sono cominciate le riprese di Vanina Guarrasi, nuova serie destinata a Canale 5 con due volti noti della fiction Rai.

Ad interpretare la protagonista, infatti, sarà Giusy Buscemi, attualmente in onda su Raiuno con Un Passo Dal Cielo 7; al suo fianco, come co-protagonista, vedremo Giorgio Marchesi, anche lui nel cast della fiction Lux Vide ed in onda in queste settimane anche con le repliche de La Sposa.

Come ormai è consuetudine per numerose fiction, anche le riprese di Vanina Guarrasi hanno una fonte letteraria di riferimento, per la precisione i libri scritti da Cristina Cassar Scalia ed editi da Einaudi. Sette romanzi in tutto (ad oggi), pubblicati tra il 2018 e quest’anno, con al centro le indagini della protagonista.

Vanina Guarrarsi (Buscemi) è infatti una donna che, dopo una brillante carriera all’antimafia di Palermo, si trasferisce a Catania per intraprendere un nuovo percorso come vicequestore della Squadra Mobile dove risolverà brillantemente complicati casi di omicidio.

Giovane e piena di vita, Vanina è in fuga da un passato doloroso, legato alla morte per mano mafiosa del padre, poliziotto, e alla relazione con Paolo (Giorgio Marchesi), magistrato operativo anche lui nell’antimafia. Convinta di essersi lasciata alle spalle questo nuovo amore, Vanina scoprirà che questo legame è ancora capace di turbare il suo cuore. Proprio mentre nella sua vita è entrato un altro uomo.

A scrivere la sceneggiatura della serie è Leonardo Marini, già al lavoro su alcuni episodi de Il Commissario Montalbano e su Màkari; alla regia, invece, Davide Marengo, regista de Il Cacciatore. A produrre c’è Palomar, casa di produzione che la Sicilia la conosce molto bene, avendoci ambientato gran parte della fiction prodotte (tra cui proprio la saga di Montalbano e di Màkari).

La casa di produzione è affiancata da Rti e dalla Sicilia Film Commission: sarà la seconda serie ambientata in Sicilia in casa Mediaset, dopo Viola come il mare, di cui è stata confermata la seconda stagione. Nel cast di Vannina Guarrasi, oltre a Buscemi e Marchesi, ci sono anche Claudio Castrogiovanni, Orlando Cinque, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Paola Giannini ed Alessandro Lui.