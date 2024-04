Quattro episodi sono bastati a Mediaset per esultare per i risultati di una delle sue ultime fiction: ora, Vanina 2 – Un vicequestore a Catania sembra essere sempre più certo. Ovviamente manca la conferma ufficiale da parte dell’azienda, ma dal riscontro di pubblico e critica la sentenza è già giunta. E i nuovi episodi non sembrano così impossibili.

Vanina 2 si farà?

Come detto, da Canale 5 non è giunta ancora nessuna conferma di rinnovo per la serie tv, che però si è comportata molto bene sul fronte degli ascolti nelle settimane in cui è andata in onda. Una seconda stagione di Vanina- Un vicequestore a Catania sembra quindi molto probabile.

Due gli “indizi” a nostra disposizione: innanzitutto, le dichiarazioni di Giorgio Marchesi, che nella serie interpreta Paolo Malfitano, magistrato ed ex fidanzato della protagonista (Giusy Buscemi). L’attore, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha annunciato di avere numerosi impegni per il futuro, citando anche una possibile seconda stagione della fiction di Canale 5, che quindi sarebbe già nelle intenzioni.

E poi, la fonte letteraria a disposizione: i libri di Cristina Cassar Scalia da cui è tratta la serie (editi da Einaudi) sono nove. Quattro sono stati utilizzati per la prima stagione, quindi ne restano cinque (l’ultimo, “Il castagneto dei cento cavalli”, è del 2024), sufficienti per almeno un’altra stagione della serie che però, va detto, potrebbe anche proseguire senza per forza ispirarsi ai libri dell’autrice.

Vanina 2, quando va in onda?

Molte più incognite, invece, sul quando Vanina 2 potrebbe andare in onda: se produttivamente la Palomar sa il fatto suo e non avrebbe problemi a riaprire il set in tempi brevi, il punto sta nella disponibilità del cast della serie. In particolare, la produzione dovrà eventualmente aspettare la disponibilità di Giusy Buscemi, interprete della protagonista, che da maggio sarà su un altro set, quello di Un Passo Dal Cielo 8, in cui dalla stagione scorsa ha preso il ruolo della protagonista.

Quindi, per poter iniziare a girare, bisognerà aspettare qualche mese. Se, poi, la produzione volesse allestire il set nei mesi caldi, ecco che le riprese slitterebbero alla primavera/estate 2025, per una messa in onda tra l’inverno 2025 e la primavera del 2026.

Vanina, cosa succede nell’ultima puntata?

Nell’ultima puntata della prima stagione, “La salita dei saponari”, in onda mercoledì 17 aprile 2024, Vanina indaga sull’omicidio di Esteban Torres, 60enne cubano residente in Svizzera, molto ricco ma la cui professione resta un mistero.

Vanina scopre che l’uomo faceva da tramite tra la mafia americana e i clan siciliani, e che il suo omicidio è legato a quello di un’altra donna, Roberta Geraci. Intanto, continua il triangolo con la protagonista, il medico Manfredi (Corrado Fortuna) e Paolo, sullo sfondo delle vicende che coinvolgono anche gli altri personaggi.