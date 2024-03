La fiction italiana torna in Sicilia. Ma questa volta si parte da Canale 5: è l’ammiraglia Mediaset, infatti, che manda in onda Vanina – Un vicequestore a Catania, la nuova serie tv prodotta da Palomar in onda da mercoledì 27 marzo 2024 e che vede un cast di giovani attori guidato dall’ex Miss Italia Giusy Buscemi.

Siciliana, Buscemi in questi anni si è dedicata alla recitazione, ottenendo ruoli sempre più importanti (dall’anno scorso è anche protagonista di Un Passo Dal Cielo). Per lei, ora, una nuova sfida: far appassionare il pubblico di Canale 5 e di Mediaset Infinity alle indagini condotte dal personaggio nato dalla penna di Cristina Cassar Scalia. Una sfida che la vede al fianco di numerosi interpreti.

Vanina – Un vicequestore a Catania, il cast

La protagonista

Giusy Buscemi è Vanina Guarrasi

Vicequestore alla mobile di Catania, è una vera e propria forza della natura. Ama la vita, con la frenesia tipica della sua giovane età. Ha conosciuto la morte e il dolore quando aveva quattordici anni, assistendo all’omicidio del padre, Giovanni Guarrasi, poliziotto ucciso da un commando mafioso e spirato tra le sue braccia. È in quel momento che ha deciso che anche lei sarebbe stata una poliziotta, avrebbe lottato contro la mafia e catturato gli assassini del padre. Ci è quasi riuscita, ma l’amore ha fatto saltare tutto. Vanina si è innamorata di Paolo (Giorgio Marchesi), il magistrato con il quale ha condiviso indagini e arresti. Il pensiero di perdere anche lui l’ha fatta fuggire da Palermo e dall’antimafia, per rifugiarsi a Catania, dove ha scoperto la possibilità di una vita lontano dai propri fantasmi del passato. Ma non si può scappare per sempre, né dal passato né dall’amore.

La squadra di Vanina

Claudio Castrogiovanni è l’Ispettore Capo Carmelo Spanò

Braccio destro di Vanina, poliziotto della vecchia scuola, affidabile, intraprendente e instancabile, Spanò non si lascia cogliere mai impreparato. Nessuna porta è per lui inaccessibile e sa tirar fuori la pistola con il giusto sangue freddo al momento del bisogno. Comincia a soffrire del complesso dell’età e cerca un po’ goffamente di nasconderlo. Fedelissimo a Vanina, ha con il suo capo un’intesa particolare. Entrambi condividono l’insonnia, subentrata per Spanò dopo essere stato lasciato dalla moglie. E qual miglior rimedio se non girare per Catania, la città che non dorme mai, alla ricerca di indizi per un nuovo caso?

Paola Giannini è Marta Bonazzoli

Bresciana, vegana, iper-salutista e motociclista convinta, la determinata Marta nasconde a tutti il segreto che l’ha portata a Catania. È capace delle azioni più audaci, ma sa mostrarsi anche attenta ed empatica di fronte ai drammi umani che il suo duro lavoro le mette di fronte. E, con il tempo, anche le difficoltà di affiatamento in una squadra tutta composta da siciliani saranno superate.

Giulio Della Monica è il Sovrintendende Mimmo Nunnari

Le foto di Vanina - Un vicequestore a Catania Guarda le altre 35 fotografie → I suoi abiti militari, la passione per i film di guerra, la timidezza e la goffaggine non devono ingannare, Nunnari è un buon poliziotto, capace e appassionato, un vero segugio nello scandagliare a fondo le vite dei sospettati. Il suo punto debole è Marta, la collega che gli fa girare la testa. Nunnari, però, è soprattutto un bravo ragazzo e un vero amico, sempre presente, generoso e disponibile per i suoi colleghi che trovano in lui una spalla e un appoggio nei momenti di difficoltà.

Danilo Arena è l’agente Salvatore Lo Faro

Bel ragazzo, atletico, entusiasta del suo lavoro ma apparentemente svagato e troppo dedito ai social e ai selfie, Lo Faro si rivelerà più intelligente, intuitivo e sensibile di ciò che sembra, con una drammatica storia alle spalle che coinvolgerà tutta la squadra. Vanina proverà a dargli fiducia, e lui, grato, saprà ripagarla.

Orlando Cinque è Tito Macchia

Per Vanina e gli altri della Omicidi, è il “Grande Capo”, il più alto dirigente della Mobile di Catania. Napoletano dalla battuta pronta, si deve districare tra le esigenze burocratiche e le richieste di Vanina, a cui lascia ben volentieri le indagini sul campo perché conosce il suo straordinario valore e sa che di lei si può fidare.

Gli amori di Vanina

Giorgio Marchesi è Paolo Malfitano

È magistrato antimafia presso la Procura di Palermo. Vanina Guarrasi è il suo punto debole. Da quando è finito nel mirino di Cosa Nostra, per Vanina è diventato impossibile stargli accanto. Paolo sa che è stato il terrore di perderlo, come accaduto con suo padre tanti anni prima, a farla fuggire da Palermo, a farle lasciare l’antimafia e a indurla a rinunciare al loro amore. Ma per continuare a lottare, Paolo ha bisogno di sentirla ancora parte della sua vita. Ha bisogno di credere che l’impossibile sia possibile, come quando da piccolo sognava di diventare un prestigiatore e far apparire fiori dal suo cilindro. Mosso da questa stessa incrollabile fede, Paolo arriva a Catania per chiedere a Vanina di vincere le sue paure e di concedersi una seconda occasione. D’altronde, lui, per lei, sarebbe disposto anche a cambiare vita. Prima, però, c’è un’ultima battaglia da combattere e per vincerla avrà bisogno di Vanina.

Corrado Fortuna è il Dott. Manfredi Monterreale

Pediatra, motociclista, cuoco provetto, amante della buona musica. Proprietario di una vecchia lampara ereditata dal padre con cui, di tanto in tanto, va a pesca notturna. Manfredi Monterreale è pieno di sorprese e Vanina non può che rimanerne colpita sin dal primo incontro. Complici le sue doti culinarie, le sue origini palermitane, la sua leggerezza e la voglia di vivere, il dottore riesce a far aprire il cuore di Vanina, ma la vicequestore lo mette in guardia: lei ha una vita complicata ed è meglio per lui starle alla larga. Manfredi, però, sa quello che vuole e, con la sua sensibilità e determinazione, riesce a scardinare le reticenze della poliziotta. Vanina sembrerebbe pronta a scrivere con lui l’inizio di una nuova storia d’amore. Ma Paolo è troppo difficile e forse impossibile da dimenticare.

Gli amici di Vanina

Dajana Roncione è Giuli De Rosa

L’avvocata Giuli conosce Vanina dai tempi della scuola, a Palermo, e adesso che si sono ritrovate a Catania non possono che essere un punto di riferimento l’una per l’altra. Giuli, inoltre, compensa alla perfezione l’amica, contrapponendo alle “divise” casual di Vanina le sue minigonne vertiginose, il viso dal trucco impeccabile e i capelli sempre perfetti. Amante della vita, delle feste e del divertimento, Giuli è anche un’avvocata matrimonialista esperta e stimatissima ma, a dispetto della sua competenza, troverà alcuni intoppi e rimarrà impantanata in un brutto guaio sentimentale.

Alessandro Lui è Adriano Calì

È l’altro “grande amico” di Vanina a Catania, oltre a essere la compagnia perfetta per una serata in casa, sul divano, a scambiarsi confidenze e rivedere vecchi film. Ma è anche un medico legale molto in gamba, grazie al cui intervento Vanina riesce a risolvere i casi più intricati. Da tanti anni è fidanzato con Luca, che però fa il giornalista ed è spesso lontano per lavoro. Adriano ama vestirsi bene e rigorosamente all’ultimissima moda e lui, Vanina e Giuli formano un affiatatissimo terzetto.

Maurizio Marchetti è Biagio Patanè

Commissario in pensione, ha diretto la Mobile ed è stato il primo superiore di Spanò. Ancora in piena forma, adora sentirsi “richiamato” in servizio e le sue dritte arrivano provvidenziali per Vanina, con la quale stabilisce un rapporto speciale, consolidato anche dalla comune passione per il cioccolato e le sue proprietà “energetiche”.