Una nuova serie tv per Canale 5, con un personaggio che punta a conquistare i telespettatori: Vanina – Un vicequestore a Catania è il nuovo titolo proposto dall’ammiraglia Mediaset, un poliziesco ambientato in Sicilia e tratto dai romanzi di Cristina Cassar Scalia con protagonista una donna la cui unica missione sembra quella di fare giustizia. Siete curiosi di conoscere Vanina? Proseguite nella lettura!

Vanina – Un vicequestore a Catania, quando va in onda?

La fiction va in onda da mercoledì 27 marzo 2024, alle 21:35, su Canale 5.

Vanina – Un vicequestore a Catania, la trama

La vita di Giovanna Guarrasi, detta Vanina (Giusy Buscemi), è stata profondamente segnata dalla morte del padre, l’ispettore Giovanni Guarrasi, ucciso da un commando mafioso quando lei aveva solo quattordici anni.

Da allora il suo unico pensiero è stato diventare poliziotta, arrestare i colpevoli dell’omicidio e lottare contro la mafia. E così è stato: dopo una brillante carriera nell’Antimafia di Palermo, però, qualcosa si rompe e Vanina decide di trasferirsi a Catania, per allontanarsi dall’ex fidanzato Paolo Malfitano (Giorgio Marchesi), magistrato operativo nell’antimafia.

Alla Mobile di Catania, dove è diventata capo della Omicidi, Vanina ha trovato una nuova squadra con cui ha raggiunto rapidamente un ottimo affiatamento: il “Grande Capo” Tito Macchia (Orlando Cinque), l’ispettore capo Carmelo Spanò (Claudio Castrogiovanni), l’ispettrice Marta Bonazzoli (Paola Giannini), l’impacciato e goffo sovrintendente Mimmo Nunnari (Giulio Della Monica) ed il giovane agente Salvatore Lo Faro (Danilo Arena). Vanina fa anche la conoscenza di un medico affascinante e simpatico, Manfredi Monterreale (Corrado Fortuna).

Vanina – Un vicequestore a Catania, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima stagione della serie sono quattro, ciascuna della durata di 100 minuti. L’ultima puntata va in onda il 17 aprile.

Vanina – Un vicequestore a Catania, cast

Interprete della protagonista è Giusy Buscemi, attrice diventata nella stagione scorsa protagonista anche di Un Passo dal Cielo. Al suo fianco numerosi attori ed attrici, tra cui Giorgio Marchesi, nel cast anche di Studio Battaglia.

Giusy Buscemi è Vanina Guarrasi, vicequestore di Catania, dove si trasferisce dopo una carriera all’Antimafia di Palermo;

vicequestore di Catania, dove si trasferisce dopo una carriera all’Antimafia di Palermo; Giorgio Marchesi è Paolo Malfitano , magistrato dell’Antimafia ed ex fidanzato di Vanina;

, magistrato dell’Antimafia ed ex fidanzato di Vanina; Orlando Cinque è Tito Macchia, superiore di Vanina;

superiore di Vanina; Claudio Castrogiovanni è Carmelo Spanò, braccio destro di Vanina;

braccio destro di Vanina; Paola Giannini è Marta Bonazzoli, ispettrice;

ispettrice; Giulio Della Monica è Mimmo Nunnari, poliziotto;

poliziotto; Danilo Arena è Salvatore Lo Faro, poliziotto;

poliziotto; Corrado Fortuna è Manfredi Monterreale, pediatra da cui Vanina resta affascinata;

pediatra da cui Vanina resta affascinata; Dajana Roncione è Giuli, amica di Vanina;

amica di Vanina; Alessandro Lui è Adriano, medico legale ed amico di Vanina;

medico legale ed amico di Vanina; Maurizio Marchetti è Patanè, commissario.

Vanina – Un Vicequestore a Catania, regista e sceneggiatori

La serie è stata diretta da Davide Marengo (Il Cacciatore). La sceneggiatura è invece di Leonardo Marini, già dietro Il Commissario Montalbano e Màkari. A produrre Palomar, con Rti e la Sicilia Film Commission.

Vanina – Un vicequestore a Catania, dov’è girato?

La serie è stata girata in Sicilia, a Catania, così come i libri da cui la serie è tratta.

Vanina, i libri

La serie è tratta dai libri di Cristina Cassar Scalia, autrice siciliana che ad oggi ha scritto otto libri con protagonista Vanina Guarrasi, editi da Einaudi. L’ultimo, “La banda dei carusi”, è del 2023.

Vanina – Un vicequestore a Catania su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Vanina – Un vicequestore a Catania in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.