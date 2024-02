Uomini e Donne, Cristian e Valentina a Verissimo: “Cercherò sempre di farti stare bene” (video)

Cristian Forti e Valentina Pesaresi, ultima coppia uscita dagli studi di ‘Uomini e Donne‘, oggi, domenica 4 febbraio 2024, ha preso parte all’ultima puntata di ‘Verissimo’. La neo coppia, intervistata da Silvia Toffanin, ha confessato di essere al settimo cielo, di vivere questo amore con grande entusiasmo. Entrambi hanno scoperto lati inediti l’uno/a dell’altro/a. Senza paura di bruciare le tappe, i due fidanzati hanno già fatto le presentazioni in famiglia, sicuri, forse di un sentimento destinato a durare nel tempo.

L’ex tronista del dating show di Canale 5, nella prima uscita pubblica dopo la scelta, ha voluto scrivere una lettera molto emozionante alla giovane compagna:

“Ciao cucciola, sembra passato tanto tempo da quando sono sceso da quelle scale con quel mazzo di fiori piangendo e consapevole del fatto che tutto ciò sarebbe stato l’inizio di qualcosa che non capita tutti i giorni. Di qualcosa di difficile da spiegare a parole. Era tanto tempo che non ero così felice e che non stavo così bene. Mi sei entrata dentro piano piano, sei diventata una persona importante e speciale e quando non ci vediamo sento la tua mancanza. Penso di essere fortunato ad aver trovato una ragazza come te. Non voglio farti promesse troppo importanti. Quello che mi sento di dirti però è che cercherò sempre di farti stare bene”

Il ragazzo non è riuscito a trattenere l’emozione per un gesto che ha commosso persino l’ormai ex corteggiatrice che, per sua stessa ammissione, ha sempre mostrato qualche difficoltà nell’esternare le proprie emozioni in ambito sentimentale:

“Ha un lato bellissimo, riesce sempre a stupirmi. Io faccio più fatica a tirare fuori le cose e devo dire che con lui piano piano sto riscoprendo quel mio lato dolce che magari mi tengo per me per paura, per proteggermi. Però di fronte ad una persona che mi dimostra così tanto sto togliendo tutti i filtri che ho”