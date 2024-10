Oggi, giovedì 17 ottobre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Barbara ha accettato di conoscere un uomo sceso per corteggiarla, Gabriele. Poco prima tra lei e Juri, cavaliere del trono over. Margherita ribadisce di voler interrompere la conoscenza col cavaliere e dice di non essere più interessata a lui. Poco dopo, però, l’uomo ammette di essere stato insieme, in intimità, con Morena. E tra lui e Margherita si accende una forte discussione.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 17 ottobre 2024

Durante la registrazione della puntata, si è svolta anche una sfilata che ha visto protagonisti i cavalieri, votati dalle dame. Al termine della sfilata, il primo posto in classifica è stato conquistato da Diego.

